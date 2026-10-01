‘Sí es posible’: Fico Gutiérrez celebra el septiembre menos violento de Medellín

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Resumen: Medellín cerró septiembre con cinco homicidios, una reducción del 79% frente a 2025. Fico Gutiérrez destacó la cifra histórica y el trabajo de las autoridades.

Medellín cerró septiembre con una cifra que el alcalde Federico Gutiérrez calificó como histórica: cinco homicidios registrados durante todo el mes, frente a los 24 casos reportados en septiembre de 2025.

El mandatario destacó el resultado como un avance en materia de seguridad y aseguró que la ciudad continúa reduciendo sus indicadores de violencia.

A través de su cuenta en ‘X’, Gutiérrez señaló que la diferencia representa 19 homicidios menos y una reducción del 79% frente al mismo mes del año pasado. También resaltó que durante 25 días de septiembre no se presentó ningún homicidio en la capital antioqueña.

“Sí es posible, y lo estamos demostrando”, expresó el alcalde al referirse al comportamiento de las cifras. Según indicó, Medellín también mantiene una reducción del 27% en homicidios durante lo corrido de 2026, con un acumulado de 183 casos.

El mandatario agregó que, de mantenerse la tendencia, la ciudad podría terminar el año con una tasa cercana a 9,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, un indicador que, de acuerdo con sus declaraciones, estaría por debajo del promedio nacional.

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Gutiérrez atribuyó los resultados al trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército, y señaló que las estrategias de seguridad y control territorial han contribuido a la reducción de los hechos violentos.

Las cifras también tienen un componente histórico. De acuerdo con registros mensuales disponibles desde 1979, septiembre de 2026 se convirtió en el mes con menos homicidios registrados en la historia reciente de Medellín, al ser el primero en ubicarse por debajo de 10 víctimas.

El alcalde recordó además el contraste con 1991, cuando Medellín atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia, y sostuvo que la transformación de esos indicadores demuestra que es posible avanzar en la protección de la vida.

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Gutiérrez, sin embargo, reconoció que todavía existen retos en seguridad y afirmó que, cuando se trata de proteger la vida, la meta debe ser llegar a cero homicidios.

‼️Una muy buena noticia para Medellín. Terminamos septiembre con una cifra histórica: solo 5 homicidios en todo el mes, frente a 24 registrados en septiembre de 2025. Eso significa 19 homicidios menos y una reducción del 79 %. Además, tuvimos 25 días de septiembre sin un solo… pic.twitter.com/vGR1SFdKXc — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 1, 2026

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