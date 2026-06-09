Resumen: Investigan videos grabados por presos en una cárcel de Barranquilla usando celulares prohibidos durante el Carnaval. El Inpec abrió una investigación.

Presos de fiesta y con celular en mano: escándalo en cárcel de Barranquilla

La difusión de varios videos grabados desde el interior de una cárcel en Barranquilla volvió a encender las alarmas sobre los controles de seguridad en los centros penitenciarios del país.

Las imágenes muestran a varios privados de la libertad registrando y compartiendo contenido durante la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla, utilizando celulares que, según la normativa vigente, están prohibidos dentro de los establecimientos de reclusión.

El caso involucra a alias Emiro y alias Camilo, señalados por las autoridades como presuntos integrantes de la estructura criminal Los Costeños, organización investigada por delitos como extorsión y homicidio en la región Caribe.

De acuerdo con la información conocida, parte del material audiovisual habría sido publicado directamente desde las redes sociales de uno de los internos.

Los videos también muestran escenas que han generado polémica en redes sociales, donde se observa a varios reclusos compartiendo en un ambiente festivo y con elementos que no están permitidos dentro de los centros penitenciarios.

La presencia de celulares de alta gama y otros objetos prohibidos provocó cuestionamientos sobre la efectividad de las requisas y los controles internos.

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Ante la situación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció la apertura de una investigación para establecer cómo ingresaron los dispositivos al penal y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad o posibles actos de complicidad por parte de funcionarios encargados de la vigilancia.

La cárcel no puede seguir siendo un club para delincuentes. Alias Emiro y Camilo Plata aparecen nuevamente en videos con música y presuntos privilegios dentro de la Penitenciaría El Bosque. Esto ocurre cuando la autoridad se debilita y la corrupción se impone. Colombia debe… — philarika 🇨🇴 (@PilarEscobarBX) June 8, 2026

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