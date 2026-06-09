Resumen: El giro en la investigación se dio al verificar los antecedentes del fallecido. Lejos de ser un simple aficionado al fútbol, el secretario de Seguridad confirmó que el joven barranquillero contaba con siete anotaciones judiciales por delitos graves, como homicidio, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto y receptación.

Identifican a hincha de Junior asesinado cerca al Atanasio: tenía un extenso prontuario criminal

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín revelaron la identidad del hombre asesinado en la noche de este lunes 8 de junio de 2026 en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot, tras el partido entre Atlético Nacional y Junior.

Aunque el crimen se enmarca en un presunto hecho de intolerancia entre hinchas, la investigación arrojó un oscuro y extenso historial delictivo por parte de la víctima.

El occiso fue identificado como Johan Alexander Leal Portela, de 22 años y oriundo de Barranquilla.

El ataque en la Carrera 70

Los hechos se registraron sobre las 8:05 p. m. en la Carrera 70 con Calle 47D, inmediaciones de la estación Estadio del metro. De acuerdo con el reporte de la Sijín y los testimonios recolectados, Leal Portela transitaba por el sector en compañía de un primo cuando se toparon con una multitud de seguidores de Atlético Nacional.

Según la versión preliminar, los agresores notaron que ambos eran hinchas del equipo visitante y procedieron a atacarlos. En medio del altercado, Leal Portela recibió dos puñaladas en la espalda.

Tras una llamada a la línea 123, una patrulla de la Policía llegó al lugar, auxilió al joven y lo trasladó de urgencia a Policlínica. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Burlaron los anillos de seguridad

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se pronunció sobre el homicidio y explicó los retos que enfrentó la logística del evento. El funcionario recordó que el ingreso de la hinchada visitante estaba prohibido, pero muchos intentan camuflarse.

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«Muchas de estas personas se ponen la camisa de Nacional para ingresar al estadio y tratan de pasar desapercibidos. Lo que ocurre muchas veces es que la hinchada local los reconoce y los señala», indicó Villa.

El secretario detalló que durante los controles previos al partido, la Policía logró identificar y retirar a varios hinchas del Junior, evitando tragedias al interior del escenario deportivo. Sobre el caso de Leal Portela, aclaró que ocurrió en vía pública y actualmente se investiga si la víctima logró entrar al Atanasio o si permaneció en los alrededores durante el encuentro.

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El escabroso historial de la víctima

El giro en la investigación se dio al verificar los antecedentes del fallecido. Lejos de ser un simple aficionado al fútbol, el secretario de Seguridad confirmó que el joven barranquillero contaba con siete anotaciones judiciales por delitos graves, como homicidio, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, hurto y receptación.

El dato más alarmante de su prontuario es que, el año pasado, Leal Portela había sido capturado por su presunta participación en un homicidio en Barranquilla. Según las hipótesis de las autoridades en su momento, la víctima de aquel crimen fue un tendero —al parecer, expolicía— que fue asesinado por negarse a pagar la extorsión o «vacuna» exigida por estructuras criminales.

Las autoridades en Medellín continúan con la revisión de cámaras de seguridad del sector de Laureles para identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de sangre que empaña el fútbol en la ciudad.