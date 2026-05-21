Denuncian presiones armadas para obligar a votar en Ituango, Antioquia

Resumen: Las autoridades investigan denuncias sobre posibles presiones de grupos armados ilegales para obligar a votar por un candidato presidencial.

Las autoridades en Antioquia adelantan verificaciones tras conocerse denuncias sobre un posible caso de presión electoral en el municipio de Ituango, donde presuntamente grupos armados ilegales estarían obligando a campesinos y líderes comunitarios a carnetizarse y apoyar a un candidato presidencial específico.

La situación comenzó a circular a través de audios difundidos en redes sociales, lo que encendió las alertas de las autoridades regionales, especialmente por el contexto de violencia y disputa territorial que actualmente afecta esa zona del país.

Según las autoridades, en Ituango mantienen presencia estructuras ilegales asociadas a las disidencias de los frentes 18 y 36, señaladas de enfrentarse por el control territorial bajo mandos de alias “Mordisco” y “Calarcá”.

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El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, explicó que hasta el momento no existen denuncias formales radicadas ante la Alcaldía o la Personería relacionadas con estos hechos.

Sin embargo, indicó que ya se adelantan labores de inteligencia para establecer si existe un caso de constreñimiento electoral y determinar posibles riesgos de cara a las elecciones.

El oficial señaló que las autoridades realizan seguimiento preventivo para identificar focos de riesgo que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral prevista para el próximo 31 de mayo.

Ante este panorama, la Gobernación y la fuerza pública anunciaron un amplio despliegue de seguridad para las elecciones, con cerca de 9.000 uniformados del Ejército, más de 6.300 policías y 227 integrantes de la Armada Nacional, especialmente en los 21 municipios considerados con riesgo extraordinario.

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