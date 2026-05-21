Resumen: El cantante Arcángel enfrenta una fuerte polémica tras unas declaraciones sobre la conquista española realizadas en un concierto en Madrid, que generaron rechazo y llamados a boicot en México. Aunque el artista publicó una disculpa en redes sociales y aclaró que no buscaba ofender, la controversia continúa activa y ha impactado la conversación sobre sus próximos conciertos programados

¿Muy tarde? Arcángel se disculpa tras polémicas declaraciones sobre la conquista, pero el rechazo sigue creciendo

El cantante urbano Arcángel enfrenta una creciente controversia internacional luego de unas declaraciones realizadas durante un concierto en Madrid, España, en las que habló sobre la conquista española y el legado histórico en América Latina. El episodio generó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente en México, donde incluso se han impulsado llamados a boicotear sus próximos conciertos.

El origen de la polémica en el escenario

La discusión se desató tras la difusión de un fragmento del show del artista, en el que se refirió a la colonización y cuestionó las críticas hacia el legado español en América.

“Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Qué se robaron el oro?… ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”, expresó el cantante durante su presentación.

Sus palabras fueron ampliamente replicadas en redes sociales y generaron reacciones divididas, aunque predominó el rechazo por parte de usuarios que consideraron ofensivo el enfoque hacia los pueblos originarios y la historia de la colonización en la región.

Reacción digital y llamados a cancelar conciertos

Tras la viralización del video, comenzaron a circular numerosos mensajes en plataformas digitales en los que se pedía cancelar sus presentaciones en México, uno de los países donde el artista tiene fechas programadas para los próximos meses.

La conversación escaló rápidamente, convirtiéndose en tendencia bajo etiquetas relacionadas con boicot y rechazo a sus declaraciones. La controversia también impactó la expectativa de sus conciertos en el Palacio de los Deportes, donde tiene dos fechas anunciadas para agosto.

Mientras una de las funciones ya aparece agotada, la otra aún cuenta con disponibilidad de entradas, en medio del clima de debate que se ha trasladado al entorno digital.

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La respuesta y disculpa del artista

Ante el aumento de las críticas, Arcángel publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que intentó aclarar el sentido de sus palabras y ofrecer disculpas al público latinoamericano.

“Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”, escribió el intérprete.

En su pronunciamiento, el artista señaló que su intención no era desestimar el sufrimiento asociado a la conquista ni generar confrontación, sino expresar una visión sobre la mezcla cultural entre ambas regiones. También afirmó que reconocer la influencia española no implica ignorar las consecuencias históricas del proceso colonial.

Persistencia de la polémica

A pesar del mensaje de disculpa, la reacción en redes sociales no disminuyó. Usuarios continuaron difundiendo comentarios de rechazo y mantuvieron activos los llamados a boicotear sus conciertos.

Algunas publicaciones incluso cuestionaron su participación en escenarios mexicanos, donde la conversación digital ha sido especialmente intensa. Expresiones como rechazo y “persona non grata” se replicaron en distintos espacios virtuales, alimentando la controversia.

Contexto del artista y próximos compromisos

La polémica ocurre en un momento clave de su agenda, ya que tiene programadas presentaciones en México para agosto, en medio de un ambiente marcado por la discusión pública sobre sus declaraciones.

Con el debate aún activo, la situación continúa evolucionando entre la presión en redes sociales, la respuesta del artista y la expectativa por sus próximos conciertos.