Le salió mal el chiste: Procuraduría suspendió a congresista que quería hacerle el favor a Petro de suspenderlo

Resumen: La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, tras determinar que la congresista dictó una orden para suspender de su cargo al presidente Gustavo Petro sin tener las facultades legales ni constitucionales para hacerlo. Según el órgano de control, esta extralimitación de funciones constituye una falta disciplinaria gravísima relacionada con el presunto delito de prevaricato, ya que la suspensión de un jefe de Estado es una atribución exclusiva del Senado de la República y no de una investigadora de la Cámara de manera individual.

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En un drástico e inédito giro institucional, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta. La determinación del Ministerio Público se dio luego de que la congresista emitiera una orden para suspender de su cargo al presidente de la República, Gustavo Petro, una decisión para la cual carece por completo de facultades legales y constitucionales.

Según el órgano de control, la actuación de Arizabaleta —quien ejerce funciones de investigación en la Comisión de Acusación— podría constituir una falta disciplinaria gravísima relacionada con un presunto delito de prevaricato.

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Los motivos detrás de la suspensión

El eje central de la investigación de la Procuraduría radica en la extralimitación de funciones de la congresista. En el ordenamiento jurídico colombiano, las competencias para procesar y sancionar a un mandatario con fuero presidencial están estrictamente delimitadas:

Falta de competencia absoluta: La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara tiene funciones de instrucción e investigación, pero no posee la facultad de suspender directamente al jefe de Estado.

Función exclusiva del Senado: De acuerdo con la Constitución, la suspensión o separación del cargo de un presidente solo puede ser decretada por el Senado de la República, tras una acusación aprobada por la plenaria de la Cámara.

Presunto Prevaricato: Al proferir un auto que va en contravía directa de la norma constitucional, la representante habría incurrido en una flagrante violación legal.

La Procuraduría ha calificado provisionalmente la conducta de la representante como una falta gravísima, lo que motivó su separación inmediata del cargo mientras avanza el proceso disciplinario formal.

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