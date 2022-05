Deportivo Independiente Medellín debido a la falta de garantías de seguridad por el paro armado que se desarrolla en varios puntos del país, decidió no viajar a la ciudad de Montería para el compromiso que tenía con Jaguares de Córdoba por la fecha 19 de la Liga BetPlay.

No obstante, los jugadores del equipo local sí se presentaron en el estadio e incluso, hicieron los actos protocolarios como se acostumbra hacer en cada partido del Fútbol Profesional Colombiano.

Toda esta insólita escena se dio gracias al papelón de Dimayor por no postergar el encuentro correspondiente a la penúltima fecha del torneo local.

¿Qué sucederá con los puntos?

Ante este tema, Fernando Jaramillo, presidente del máximo ente rector del Fútbol Profesional Colombiano, se pronunció en Equipo F de ESPN.

“El Comité Disciplinario del Campeonato puede tomar la decisión que ellos crean que es la más justa desde el punto de vista de nuestro esquema deportivo y nuestro reglamento. Ellos seguramente se van a reunir mañana para tomar una decisión sobre este tema. No sé cuál sea. Ni siquiera sé si sea la pérdida de puntos. No sé si ellos van a evaluar la decisión administrativa o no. No sé si les corresponde. Un tema es la decisión administrativa y otro diferente es la decisión desde el punto de vista deportivo y de sanciones. Son dos temas diferentes”, puntualizó.

Se espera que antes de que inicie la última jornada del todos contra todos, se confirme qué pasará finalmente con los puntos de este partido.