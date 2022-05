in

En la mañana de este lunes, 9 de mayo, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) compartió la programación de la jornada 20 de la Liga BetPlay, en donde cinco clubes pelearán por los dos últimos cupos que restan para definir los clasificados a los cuadrangulares finales del torneo.

Los equipos que deberán disputarse los cupos que todavía están por definirse son: Alianza Petrolera, Equidad, Santa Fe, Bucaramanga y Once Caldas, por lo cual, sus compromisos se programaron para el próximo sábado 14 de mayo a las 6:00 de la tarde.

Así las cosas, para el día siguiente, domingo 15 de mayo, quedaron los encuentros entre Patriotas FC vs Deportivo Cali y América de Cali vs Unión Magdalena, equipos que no cuentan con ninguna posibilidad de clasificar a los 8 mejores del fútbol profesional colombiano.

Por otro lado, se espera que la Dimayor confirme lo más pronto posible el día y hora del sorteo de los cuadrangulares finales. Su inicio sería para el fin de semana del 21 y 22 del presente mes.

Programación fecha 20

14 de mayo

Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Águilas Doradas vs Cortuluá FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Once Caldas vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Junior FC vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Deportes Tolima vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

15 de mayo

Patriotas FC vs Deportivo Cali

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

América de Cali vs Unión Magdalena

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero