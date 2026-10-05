Resumen: Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, publicó un duro comunicado contra Juanita León y el portal La Silla Vacía, acusándolos de actuar como operadores políticos y de orquestar una narrativa sistemática de desprestigio en su contra. En el escrito, Suárez denunció que el medio defiende intereses económicos particulares y, argumentando una enemistad pública declarada, anunció que se declarará impedido para participar en cualquier decisión de la junta de Ecopetrol que involucre negocios con el grupo empresarial de la familia León Dub.

Presidente de la Junta de Ecopetrol, Carlos Suárez, acusa a un medio de activismo político y explica por qué

El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, emitió un fuerte pronunciamiento dirigido a Juanita León, directora del medio digital La Silla Vacía, en el que la acusa de mantener una animadversión personal en su contra y del actual Gobierno. En su declaración, Suárez afirmó que el portal ha dejado de lado la imparcialidad periodística para convertirse en un «actor político» con agenda, adversarios y una posición ideológica concreta.

En medio de la controversia, el directivo anunció oficialmente que se apartará de cualquier decisión que llegue a la junta directiva de Ecopetrol relacionada con la familia León Dub. Suárez justificó este impedimento argumentando que existe una enemistad pública declarada por parte del medio y señaló que su prioridad es garantizar la imparcialidad en el servicio frente a los presuntos nexos comerciales del emporio empresarial familiar.

Le puede interesar: Consejo de Estado admite tutela contra Gustavo Petro por señalamientos de fraude

Para sustentar sus afirmaciones, Suárez expuso cifras sobre la cobertura del portal. Aseguró que entre diciembre de 2025 y octubre de 2026, el medio realizó 74 publicaciones sobre él, generando más de un millón de visualizaciones mediante una estrategia de «repetición multiplataforma». Según el directivo, estas publicaciones buscan fabricar un personaje asociado a etiquetas como «amiguismo», «sectarismo» y «conflicto de interés», sin que existan investigaciones judiciales formales que las respalden. Finalmente, Suárez retó a la directora del medio a asumir abiertamente su posición como adversaria política y dejar de presentarse como árbitro imparcial.

Presidente de la Junta de Ecopetrol, Carlos Suárez, acusa a un medio de activismo político y explica por qué