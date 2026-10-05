Resumen: El Consejo de Estado admitió una tutela del registrador Hernán Penagos contra Gustavo Petro para que rectifique sus acusaciones de fraude electoral.

Consejo de Estado admite tutela contra Gustavo Petro por señalamientos de fraude

Un nuevo capítulo de alta tensión institucional sacude el panorama político nacional luego de que el Consejo de Estado admitiera formalmente una acción de tutela interpuesta por el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, en contra del expresidente Gustavo Petro.

La acción judicial busca que el exmandatario se retracte públicamente de las graves acusaciones lanzadas durante la pasada campaña electoral, en las que señaló directamente al funcionario y a la entidad electoral de presuntamente haber fraguado un fraude electoral en las votaciones presidenciales y de Congreso celebradas este año.

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De acuerdo con el documento radicado ante el alto tribunal, Penagos argumenta que Petro utilizó de manera indebida la investidura y las plataformas oficiales del Gobierno Nacional (incluyendo publicaciones en su cuenta de X y transmisiones del Consejo de Ministros) para sembrar dudas sobre la transparencia de los comicios, mencionando supuestas irregularidades como alteraciones en el censo, modificación de direcciones IP y manipulación de resultados sin aportar pruebas concluyentes ni tener competencia para ello.

Tras vencerse el plazo de 15 días hábiles otorgado para una rectificación voluntaria sin obtener respuesta, el registrador acudió a la justicia para exigir un examen estricto sobre los límites constitucionales de la libertad de expresión presidencial, obligando ahora al exjefe de Estado a rendir un informe de defensa en un término improrrogable de tres días.

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