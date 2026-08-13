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Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella y la primera dama Ana Lucía Pineda entregaron un balance de la emergencia provocada por el terremoto en el occidente colombiano (Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Chocó), el cual deja hasta el momento 265 muertos, 496 desaparecidos y más de 25.000 familias afectadas, además de severos daños en viviendas, centros de salud, escuelas y vías. Ante lo que calificó como una “tragedia de gran dimensión”, el Gobierno Nacional centró sus prioridades en la búsqueda de los desaparecidos con cooperación internacional y activó la campaña ‘Colombia un solo corazón’, mediante la cual se han articulado con el sector privado más de 1.500 toneladas de ayuda humanitaria, suministros médicos, agua potable y equipos logísticos para atender a las poblaciones damnificadas.

Presidente de la Espriella pide «unirse bajo una misma bandera» y entrega nuevo balance del terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda, entregaron desde el Palacio de San Carlos el reporte consolidado de la emergencia provocada por el terremoto del pasado lunes, el cual afectó gravemente a los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas y Chocó.

Durante su intervención, el jefe de Estado catalogó la coyuntura como “una tragedia de gran dimensión” e hizo un llamado a la unidad nacional. Asimismo, enfatizó que la máxima prioridad de las autoridades se concentra en las labores de búsqueda y rescate.

Un saldo devastador en infraestructura y vidas humanas

Según las cifras oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la catástrofe deja hasta el momento un panorama crítico en el occidente colombiano:

Víctimas: Se confirman 265 personas fallecidas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, cifra que el mandatario calificó de alarmante.

Afectación humana: 25.872 familias damnificadas (un total de 53.816 personas).

Vivienda: 11.347 casas destruidas, 53.526 viviendas averiadas y 140 edificios colapsados.

Infraestructura pública y de salud: 179 centros de salud con fallas estructurales, 1.819 centros educativos averiados y 631 espacios comunitarios afectados.

Servicios e infraestructura vial: 203 vías con afectaciones, 20 puentes vehiculares dañados, un puente peatonal colapsado, 44 acueductos comprometidos y 5 aeropuertos con afectaciones.

“Es precisamente en estos momentos tan aciagos y complejos cuando nos debemos unir bajo una sola misma bandera. Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos, valiéndonos también de la ayuda internacional que empieza a llegar al país”, afirmó el presidente De La Espriella.

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‘Colombia un solo corazón’: Respuesta humanitaria en marcha

Por su parte, la primera dama Ana Lucía Pineda presentó los avances de la campaña ‘Colombia un solo corazón’, iniciativa que articula al Gobierno con el sector privado, organizaciones sociales y la ciudadanía para la atención integral de la crisis.

Entre los principales apoyos logísticos y de asistencia humanitaria destacan:

Alimentos y agua: Gestión de más de 1.500 toneladas de alimentos con el apoyo de la empresa privada, el Banco de Alimentos y la Fundación Minuto de Dios, sumado a la distribución de más de 120.000 litros de agua en carrotanques y botellas.

Cadena de transporte: Traslados aéreos mediante aerolíneas comerciales (Avianca, LATAM) y aviación privada, coordinando el flujo de suministros desde el aeropuerto de Cali hacia las zonas impactadas.

Soporte operativo y de rescate: Entrega de más de 150 toneladas de kits de emergencia a los cuerpos de rescate, así como suministro de generadores eléctricos, plantas de energía, conectividad Starlink y contenedores refrigerados para labores de Medicina Legal, especialmente en Risaralda.

Salud y asistencia social: Entrega de medicamentos en red con la Cruz Roja Colombiana y hospitales locales, además de atención médica, acompañamiento psicosocial y servicios fúnebres gratuitos para las familias victimas.

Pineda confirmó que los puntos de acopio permanecen activos en todo el territorio nacional, así como en sedes internacionales en Miami y New Jersey, coordinando directamente con los mandatarios locales de los municipios y departamentos afectados.

Presidente de la Espriella pide «unirse bajo una misma bandera» y entrega nuevo balance del terremoto