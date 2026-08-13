Miguel Uribe Londoño ocupará la embajada en Londres tras salida de Laura Sarabia

Resumen: Embajada en Londres: Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, fue nombrado por Abelardo de la Espriella a un año del magnicidio.

La embajada de Colombia en Londres tendrá nuevo ocupante en un nombramiento con un alto contenido simbólico. El presidente Abelardo De La Espriella le ofreció la sede diplomática a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, quien aceptó y alista maletas junto a su esposa, Delia Jaramillo Hoyos, para trasladarse a Reino Unido.

El cargo lo ocupó hasta hace pocos días Laura Sarabia. La designación se conoce justo cuando se conmemora un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay.

¿Quién es el nuevo embajador?

Miguel Uribe Londoño nació el 2 de noviembre de 1952 en Medellín. Es economista de la Universidad de Miami y abogado de la Universidad de los Andes, con especializaciones en administración y planeación estratégica y maestría en periodismo.

Fue secretario económico de la Presidencia entre 1979 y 1982 en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, director de Proantioquia en Bogotá entre 1982 y 1984, senador por el Partido Conservador entre 1990 y 1991 y presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao, hasta 1997.

En 2013 participó en la fundación del Centro Democrático. Estuvo casado con la periodista Diana Turbay Quintero, asesinada en 1991, con quien tuvo a Miguel Uribe Turbay.

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Su hijo murió el 11 de agosto de 2025 a los 39 años en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a causa de las heridas del atentado del 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, barrio Modelia, en Fontibón. Ese día, sobre las 5:00 p.m., un adolescente de 14 a 15 años, identificado como alias ‘Tianz’, le disparó por la espalda con una pistola Glock 9 mm.

Por el crimen, el menor fue condenado a 7 años en centro juvenil. Otros implicados como Elder José, alias ‘Chipi’, y William Fernando, alias ‘El Hermano’, firmaron preacuerdos con penas de más de 20 años. La Fiscalía vincula el magnicidio a la Segunda Marquetalia.

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