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    ‘No están solos’: presidente Abelardo De La Espriella anuncia medidas tras sismo de 7,4

    El sismo de 7,4 llevó al Gobierno a instalar un Puesto de Mando Unificado para coordinar las ayudas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    'No están solos': presidente Abelardo De La Espriella anuncia medidas tras sismo de 7,4
    Foto de X @ABDELAESPRIELLA y redes sociales.
    ‘No están solos’: presidente Abelardo De La Espriella anuncia medidas tras sismo de 7,4

    Resumen: El sismo de 7,4 dejó daños, personas heridas y víctimas en varias regiones de Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella asumió la coordinación de la respuesta nacional.

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    El sismo de 7,4 registrado este lunes 10 de agosto generó una emergencia en varias zonas del occidente de Colombia, con reportes de daños en edificaciones, personas heridas y víctimas.

    El movimiento ocurrió a las 7:34 a.m. y, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

    Las afectaciones más importantes se concentran en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó.

    Ante el impacto del sismo de 7,4, las autoridades activaron mecanismos de respuesta y comenzaron a recopilar información para establecer el alcance de los daños.

    La UNGRD mantiene comunicación con las entidades territoriales y coordina las acciones necesarias para atender la emergencia.

    El presidente Abelardo de la Espriella anunció que asumirá directamente la coordinación de la respuesta nacional.

    Lea también: ¡Ni llamadas ni internet! Reportan fallas de señal tras el fuerte sismo

    El mandatario ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado en las oficinas de la UNGRD, en Bogotá, desde donde se tomarán decisiones para atender a las comunidades afectadas.

    De acuerdo con el jefe de Estado, la prioridad será coordinar la asistencia para Chocó, el Eje Cafetero y otras regiones que presenten afectaciones. También anunció que suspendió su agenda para concentrarse en la emergencia y solicitó a la UNGRD un informe detallado sobre los daños y las necesidades más urgentes.

    Mientras continúan las labores de evaluación y rescate, las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

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