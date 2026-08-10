¡Ni llamadas ni internet! Reportan fallas de señal tras el fuerte sismo

Resumen: Usuarios de diferentes zonas del país reportaron problemas con la señal celular después del fuerte sismo registrado este lunes. Esto se sabe hasta ahora.

La señal celular comenzó a presentar dificultades en diferentes zonas de Colombia luego del fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

De acuerdo con los reportes conocidos, el temblor ocurrió cerca de las 7:35 de la mañana y tuvo como epicentro las inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El movimiento fue percibido en distintas regiones del país y generó preocupación entre los ciudadanos.

Tras el sismo, usuarios utilizaron redes sociales para informar sobre inconvenientes con la señal celular. Algunos señalaron que sus dispositivos mostraban poca cobertura, mientras otros manifestaron que las llamadas no lograban establecerse o que tenían dificultades para conectarse mediante datos móviles.

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Una de las posibles explicaciones para este tipo de situaciones es la congestión temporal de las redes. Después de un movimiento telúrico, un gran número de personas intenta comunicarse simultáneamente con familiares, conocidos o servicios de emergencia, lo que puede aumentar considerablemente el tráfico de las redes de telecomunicaciones.

También existe la posibilidad de que un evento sísmico genere afectaciones en infraestructura utilizada para las comunicaciones, como estaciones base, sistemas de energía o enlaces de transmisión. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que esa sea la causa de los inconvenientes reportados.

En caso de congestión, se recomienda priorizar las comunicaciones urgentes, intentar nuevamente después de unos minutos y recurrir a mensajes de texto o aplicaciones de mensajería cuando haya conexión disponible. También es importante ahorrar batería y utilizar los canales oficiales en caso de emergencia.

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