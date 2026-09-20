Magnicidio de Jovenel Moïse: 17 exmilitares colombianos son trasladados a EE. UU. para enfrentar juicio

Un grupo de colombianos sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jean Marc Hervé Abélard

Resumen: El grupo de 17 connacionales se encontraba detenido bajo estrictas medidas en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. Junto a ellos, también fue trasladado a territorio estadounidense Joseph Félix Badio, exfuncionario haitiano

Minuto30.com .- Este 20 de septiembre de 2026, las autoridades de Estados Unidos trasladaron desde Haití a 17 exmilitares colombianos y a un exfuncionario haitiano para que respondan ante un tribunal federal en el Distrito Sur de Florida por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, perpetrado en julio de 2021.

De Puerto Príncipe a Miami

El grupo de 17 connacionales se encontraba detenido bajo estrictas medidas en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. Junto a ellos, también fue trasladado a territorio estadounidense Joseph Félix Badio, exfuncionario haitiano señalado de tener un rol clave en el crimen.

Frente a este movimiento judicial, el Gobierno colombiano aclaró su postura institucional:

Sin intervención: Confirmó que no tuvo ninguna injerencia en la decisión del traslado hacia Estados Unidos.

Acompañamiento legal: Reiteró que mantendrá la asistencia consular ininterrumpida para garantizar los derechos y el debido proceso de los connacionales juzgados.

El antecedente de Mario Antonio Palacios

Con este traslado, el tribunal de Miami consolida el proceso contra los presuntos responsables del magnicidio, donde otros ciudadanos colombianos ya han sido condenados por su participación material o apoyo logístico. El antecedente más notable es el del exmilitar Mario Antonio Palacios:

Fuga y captura: Tras el asesinato en 2021, Palacios huyó a Jamaica, donde fue detenido en octubre de ese año. Cuando las autoridades jamaiquinas decidieron deportarlo a Colombia, fue interceptado en enero de 2022 durante una escala en Panamá debido a una circular roja de Estados Unidos.

Acuerdo judicial: Aunque se declaró inocente en 2022, en diciembre de 2023 firmó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estadounidense a cambio de evitar la pena de muerte.

Condena y rol: Palacios recibió tres sentencias de cadena perpetua (que cumple de manera simultánea). Los reportes judiciales determinaron que, si bien tuvo una participación menor en la planeación intelectual, sí estuvo presente en la residencia presidencial el día del magnicidio y participó en el robo de bienes.