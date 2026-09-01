Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella encabeza este 1 de septiembre en Barranquilla el acto de posesión de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo constitucional 2026-2030. Elegidos el pasado 25 de agosto por el Congreso de la República tras un proceso de concertación entre las distintas fuerzas políticas, los nuevos miembros del tribunal tendrán la responsabilidad institucional de vigilar, regular y controlar la actividad electoral y el accionar político en el país durante los próximos cuatro años.

Presidente Abelardo De La Espriella posesiona a los nuevos magistrados del CNE para el periodo 2026-2030

En un acto oficial llevado a cabo este martes en la sede presidencial de Barranquilla, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tomará el juramento a los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el cuatrienio 2026-2030. Este acontecimiento, según destacó el Gobierno Nacional, reafirma el compromiso de la actual administración con el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país.

Los nuevos miembros del máximo tribunal electoral de Colombia fueron elegidos el pasado 25 de agosto por el Congreso de la República en pleno. La elección se dio luego de un proceso de deliberación y concertación entre las diversas bancadas, asegurando así que el organismo cuente con representantes de las distintas fuerzas políticas que componen el Legislativo.

La principal responsabilidad de esta nueva sala plena será la de vigilar, regular y controlar la actividad electoral en el territorio nacional, así como hacer un seguimiento estricto al accionar político y a la actuación de los miembros de los distintos partidos.

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La nueva conformación del CNE, que refleja la pluralidad política del país, quedó integrada de la siguiente manera:

Nubia Stella Martínez (Centro Democrático)

Silvio Carrasquilla (Partido Liberal)

Juan Carlos Wills (Partido Conservador)

Juan Felipe Lemos (Partido de la U)

José Antonio Parra (Salvación Nacional)

Plinio Alarcón (Partido MIRA / Centro Democrático)

Gersel Pérez (Cambio Radical)

Cielo Rusinque (Pacto Histórico)

Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico)

Con la posesión de estos nueve magistrados, el Estado garantiza la puesta en marcha del ente encargado de brindar transparencia, control y garantías en los futuros comicios y procesos políticos que enfrente el país durante los próximos cuatro años.

Presidente Abelardo De La Espriella posesiona a los nuevos magistrados del CNE para el periodo 2026-2030