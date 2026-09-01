Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella liderará un Consejo de Seguridad extraordinario tras el carro bomba en Los Patios, Cúcuta, que dejó un muerto y 11 heridos.

¡Mano dura tras el bombazo! Abelardo De La Espriella encabeza Consejo de Seguridad por atentado en Cúcuta

Tras el vil bombazo registrado frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios, en Cúcuta, el presidente Abelardo De La Espriella convocó de urgencia un Consejo de Seguridad junto a la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades locales para tomar cartas en la delicada situación de orden público.

La acción terrorista, ejecutada con un carro bomba sobre las 11:15 de la noche, cobró la vida de un ciudadano y dejó a 11 personas más con heridas.

El jefe de Estado confirmó que participará de forma presencial en la cumbre de seguridad, una vez concluya el acto formal de posesión de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral.

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Frente a la escalada violenta que afecta a Norte de Santander, donde se han presentado al menos cuatro ataques con explosivos en lo que va del año, el mandatario ratificó la postura inflexible de su administración.

De la Espriella advirtió que la presencia institucional se reforzará en los territorios amenazados por la criminalidad y enfatizó en que el país mantendrá una postura de firmeza absoluta sin ceder ante las presiones de las estructuras al margen de la ley.

Las investigaciones iniciales sobre la autoría del hecho apuntan de manera preliminar al Ejército de Liberación Nacional (ELN), debido a la modalidad empleada en ataques recientes contra instalaciones policiales en la zona de frontera.

De acuerdo con el Ejecutivo, el propósito central de la reunión extraordinaria será coordinar operativos de inteligencia para ubicar a los autores materiales e intelectuales del atentado, desmantelar los grupos criminales que operan en la región y restablecer las condiciones de seguridad para la población civil.

A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente. No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

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