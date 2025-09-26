Presidencia baja hoja de vida de Juliana Guerrero tras la anulación de su título

Resumen: Presidencia baja la hoja de vida de Juliana Guerrero tras la anulación de su título por no presentar el Saber Pro. Ella insiste en que presentará el examen para validar su diploma.

La Presidencia de la República retiró de su sitio web la hoja de vida de Juliana Guerrero, confirmando que su aspiración al Viceministerio de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad está en pausa.

Esta acción se produce luego de que la Fundación Universitaria San José anunciara el inicio del proceso para anular su título profesional de contadora pública.

La controversia, que estalló en este mes de septiembre, se debe a que Juliana Guerrero se graduó sin haber presentado las pruebas de Estado Saber Pro, un requisito legal indispensable para la obtención del diploma.

Lea también: Buen Comienzo abre convocatoria de inmuebles para ampliar la cobertura de atención a la infancia

A pesar de la decisión de la Fundación, Guerrero negó que su título vaya a ser retirado y aseguró que cualquier error en el trámite fue responsabilidad de la institución, no de ella.

“La verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de ella, a mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue. En teoría no me van a quitar el título”, afirmó Guerrero, quien es actualmente jefa de gabinete del Ministerio del Interior.

La funcionaria se comprometió a presentar las Saber Pro en el calendario de octubre para «saldar ese requisito» y poder hacer uso de su título sin problemas. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha abierto una investigación a la Fundación Universitaria San José, y la controversia ya provocó la destitución del secretario general, Luis Carlos Gutiérrez, junto con parte de su equipo.

Más noticias de Colombia