Buen Comienzo abre convocatoria de inmuebles para ampliar la cobertura de atención a la infancia

La Alcaldía de Medellín, a través del programa Buen Comienzo, lanzó una convocatoria para propietarios de bienes raíces que deseen alquilar sus viviendas, casas o locales.

El objetivo es que estos inmuebles sean adaptados y habilitados como sedes del programa para ampliar la cobertura de atención a la primera infancia en los territorios con mayor demanda de la ciudad.

Esta estrategia busca asegurar que más niños y niñas accedan a la atención integral de Buen Comienzo. Para ser postulados, los inmuebles deben cumplir con condiciones específicas de infraestructura para garantizar espacios adecuados y seguros.

Requisitos clave para los inmuebles:

Disponer de un mínimo de tres espacios independientes, cada uno con un área de entre 20 y 30 metros cuadrados, que serán destinados a salas de atención.

Contar con un área adicional de 40 metros cuadrados para la zona de servicio de alimentación.

Tener espacios que permitan la instalación de unidades sanitarias separadas para niños, niñas y adultos.

Garantizar ventilación e iluminación natural en toda la infraestructura.

En esta oportunidad, se priorizaron zonas de la ciudad donde se requiere urgentemente ampliar la cobertura o mejorar la infraestructura existente, como: Altos de Calasanz, Aures N.° 1, Santander, La Colina, el área de expansión de Pajarito, El Salado, y otros sectores de San Cristóbal, Robledo, Guayabal, Aranjuez, Manrique y San Javier.

Quienes estén interesados en postular sus propiedades y conocer a fondo los términos y condiciones de esta convocatoria de Buen Comienzo, aquí.