Buen Comienzo abre convocatoria de inmuebles para ampliar la cobertura de atención a la infancia

Resumen: Buen Comienzo de Medellín abrió una convocatoria para propietarios que deseen alquilar sus inmuebles y convertirlos en sedes del programa, buscando ampliar la cobertura de atención a la primera infancia.
La Alcaldía de Medellín, a través del programa Buen Comienzo, lanzó una convocatoria para propietarios de bienes raíces que deseen alquilar sus viviendas, casas o locales.
El objetivo es que estos inmuebles sean adaptados y habilitados como sedes del programa para ampliar la cobertura de atención a la primera infancia en los territorios con mayor demanda de la ciudad.
Esta estrategia busca asegurar que más niños y niñas accedan a la atención integral de Buen Comienzo. Para ser postulados, los inmuebles deben cumplir con condiciones específicas de infraestructura para garantizar espacios adecuados y seguros.
Requisitos clave para los inmuebles:
- Disponer de un mínimo de tres espacios independientes, cada uno con un área de entre 20 y 30 metros cuadrados, que serán destinados a salas de atención.
- Contar con un área adicional de 40 metros cuadrados para la zona de servicio de alimentación.
- Tener espacios que permitan la instalación de unidades sanitarias separadas para niños, niñas y adultos.
- Garantizar ventilación e iluminación natural en toda la infraestructura.
En esta oportunidad, se priorizaron zonas de la ciudad donde se requiere urgentemente ampliar la cobertura o mejorar la infraestructura existente, como: Altos de Calasanz, Aures N.° 1, Santander, La Colina, el área de expansión de Pajarito, El Salado, y otros sectores de San Cristóbal, Robledo, Guayabal, Aranjuez, Manrique y San Javier.
Quienes estén interesados en postular sus propiedades y conocer a fondo los términos y condiciones de esta convocatoria de Buen Comienzo, aquí.
