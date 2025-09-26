Buen Comienzo abre convocatoria de inmuebles para ampliar la cobertura de atención a la infancia

Resumen: Buen Comienzo de Medellín abrió una convocatoria para propietarios que deseen alquilar sus inmuebles y convertirlos en sedes del programa, buscando ampliar la cobertura de atención a la primera infancia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La Alcaldía de Medellín, a través del programa Buen Comienzo, lanzó una convocatoria para propietarios de bienes raíces que deseen alquilar sus viviendas, casas o locales.

El objetivo es que estos inmuebles sean adaptados y habilitados como sedes del programa para ampliar la cobertura de atención a la primera infancia en los territorios con mayor demanda de la ciudad.

Lea también: Pánico en Amalfi por caja sospechosa: evacúan colegio por alerta de explosivo

Esta estrategia busca asegurar que más niños y niñas accedan a la atención integral de Buen Comienzo. Para ser postulados, los inmuebles deben cumplir con condiciones específicas de infraestructura para garantizar espacios adecuados y seguros.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Requisitos clave para los inmuebles:

  • Disponer de un mínimo de tres espacios independientes, cada uno con un área de entre 20 y 30 metros cuadrados, que serán destinados a salas de atención.
  • Contar con un área adicional de 40 metros cuadrados para la zona de servicio de alimentación.
  • Tener espacios que permitan la instalación de unidades sanitarias separadas para niños, niñas y adultos.
  • Garantizar ventilación e iluminación natural en toda la infraestructura.

En esta oportunidad, se priorizaron zonas de la ciudad donde se requiere urgentemente ampliar la cobertura o mejorar la infraestructura existente, como: Altos de Calasanz, Aures N.° 1, Santander, La Colina, el área de expansión de Pajarito, El Salado, y otros sectores de San Cristóbal, Robledo, Guayabal, Aranjuez, Manrique y San Javier.

Quienes estén interesados en postular sus propiedades y conocer a fondo los términos y condiciones de esta convocatoria de Buen Comienzo, aquí.

Buen Comienzo abre convocatoria de inmuebles para ampliar la cobertura de atención a la infancia

Foto de cortesía.

Buen Comienzo abre convocatoria de inmuebles para ampliar la cobertura de atención a la infancia

Foto de cortesía.

Buen Comienzo abre convocatoria de inmuebles para ampliar la cobertura de atención a la infancia

Foto de cortesía.

Buen Comienzo abre convocatoria de inmuebles para ampliar la cobertura de atención a la infancia

Foto de cortesía.


Más noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad