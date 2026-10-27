Resumen: Ernesto Chavana, presentador del programa Es Show de Multimedios en Monterrey, pateó un dron durante la transmisión en vivo del 27 de octubre y el aparato golpeó en el rostro a la modelo colombiana Isabella Rojas. La joven sufrió heridas leves, regresó al set y el conductor ofreció disculpas en vivo; la producción cubrirá los gastos médicos.

Presentador pateó un dron en vivo y «casi la mata»: el golpe terminó en el rostro de una modelo

Un momento de tensión en plena transmisión en vivo se volvió viral en redes sociales. El presentador mexicano Ernesto Chavana, conductor del programa Es Show de Multimedios Televisión, en Monterrey, pateó un dron que volaba cerca de él en el estudio, y el aparato terminó golpeando en el rostro a la modelo colombiana Isabella Rojas.

El episodio ocurrió este martes 27 de octubre, durante la emisión del programa, y las imágenes se han compartido masivamente en X y TikTok, donde el nombre del presentador llegó a ser tendencia.

Así fue el momento en el set

En el video se ve al presentador visiblemente molesto por la presencia de un dron que sobrevolaba a baja altura cerca de él, parte de la producción del programa. En un movimiento brusco, Chavana levantó la pierna y le dio una patada al aparato. El dron salió despedido en dirección a las modelos que estaban a su alrededor y golpeó a Isabella Rojas en la cara.

Tras el impacto, varias de las colaboradoras que estaban en el set se acercaron a ayudarla y la acompañaron para salir del estudio, mientras el elenco mostraba su preocupación. Según se aprecia en las imágenes que circulan, el conductor se quedó en su lugar y, en ese momento, no se acercó a preguntar cómo estaba la joven.

Foto: Redes Sociales

La modelo regresó al set y el presentador pidió disculpas

Minutos después, en otro fragmento de la transmisión, Isabella Rojas volvió al estudio luego de recibir atención de paramédicos. Ella misma explicó que las heridas eran leves y que se encontraba bien, lo que calmó la preocupación del público y de sus compañeros.

Por su parte, Ernesto Chavana ofreció una disculpa pública frente a las cámaras. «Lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar, yo me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer», expresó el presentador.

De acuerdo con lo que se conoció, la producción de Multimedios informó que el conductor asumirá la responsabilidad por los daños y los costos médicos que se deriven de las lesiones de la modelo.

Críticas en redes y preguntas sobre la seguridad en el estudio

El video despertó una ola de comentarios. Muchos usuarios criticaron la reacción del presentador y la falta de atención inmediata hacia la modelo, y algunos pidieron que se tomen medidas contra él e incluso le sugirieron a Isabella Rojas acudir a instancias legales. Otros se preguntaron por qué había un dron volando tan cerca del elenco y qué protocolos de seguridad se manejan en el foro durante una transmisión en vivo.

También hubo quienes dudaron de si la escena fue real o parte de una dinámica del programa, que suele incluir momentos de tensión entre sus participantes. Sin embargo, tanto la reacción del elenco como las explicaciones posteriores dadas en el mismo programa apuntan a que se trató de un accidente.

Quién es Ernesto Chavana

Ernesto Chavana nació en Monterrey, Nuevo León, el 7 de noviembre de 1967. Estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo y es una de las figuras más reconocidas de la televisión regiomontana, con una larga trayectoria en Multimedios Televisión. Hoy su nombre vuelve a estar en el centro de la conversación en redes por este incidente, que dejó a una modelo con heridas leves y a un presentador pidiendo perdón en vivo.

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