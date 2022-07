El colombiano David Ospina es el nuevo arquero de Al-Nassr FC, de Arabia Saudita. Este lunes, 11 de julio, el club de Medio Oriente confirmó su fichaje.

El arquero nacional llega libre y se va de Europa luego de 14 años jugando en Francia, Inglaterra e Italia.

Le puede interesar

A través de sus redes sociales, Al-Nassr lo presentó con un especial vídeo, en el que recordó al ex arquero René Higuita por su pasado como entrenador de guardametas del cuadro árabe, y por su cercanía, y buena relación con Ospina.

Here's what you've been waiting for 🤩

He Is Yellow 💛✅ pic.twitter.com/FFiXpu8vM8

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 11, 2022