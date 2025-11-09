Resumen: Un total de 301 estudiantes de grado 11 de la comuna Guayabal culminaron el programa de orientación vocacional “Camino a la U”, liderado por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Durante ocho meses, los jóvenes participaron en talleres de perfilamiento vocacional, conocieron la oferta educativa del Distrito y opciones de financiación como Presupuesto Participativo, Convenio Directo, fondos de Sapiencia y Matrícula Cero. El programa, que ha beneficiado a más de 600 estudiantes en años anteriores, proyecta ofrecer 1.696 cupos para 2026 en varias comunas de Medellín, fortaleciendo la toma de decisiones académicas y profesionales de los jóvenes.

¡Preparados para la U! 301 jóvenes de Medellín reciben orientación clave para ingresar a la universidad

Un total de 301 estudiantes de grado once de la comuna Guayabal, en Medellín, culminaron recientemente el programa de orientación vocacional ‘Camino a la U’, una iniciativa liderada por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (Colmayor) que busca guiar a los jóvenes en la toma de decisiones académicas y profesionales.

El programa, que se ejecutó durante ocho meses en siete instituciones educativas del territorio, incluyó 13 talleres de perfilamiento vocacional. Estas actividades permitieron a los participantes proyectar su futuro académico con mayor claridad, conocer la oferta educativa del Distrito y explorar diferentes opciones de financiación, como Presupuesto Participativo, Convenio Directo, fondos de Sapiencia y Matrícula Cero.

“El acompañamiento permite que los jóvenes no solo elijan una carrera, sino que proyecten un futuro posible para su familia y su comunidad”, afirmó Wilmar Mauricio Sepúlveda, vicerrector Académico de Colmayor.

El evento de certificación y clausura se realizó en la Terminal del Sur, con la participación de más de 400 asistentes, entre padres de familia, docentes, representantes de la Junta Administradora Local y el jefe de núcleo de la comuna.

Además, participaron representantes de las tres instituciones universitarias del Distrito —Colmayor, ITM y Pascual Bravo— y de la Agencia de Educación Postsecundaria Sapiencia, quienes ofrecieron información a los estudiantes a través de una feria universitaria.

Los participantes mostraron entusiasmo y reconocimiento por la experiencia. Liz Vallecillas, estudiante de la Institución Educativa Octavio Calderón Mejía, comentó: “Nunca habíamos tenido algo parecido; me ha gustado mucho tocar temas importantes como nuestro futuro y cómo nos visualizamos”.

El programa ‘Camino a la U’ ha beneficiado en años anteriores a más de 600 jóvenes de comunas como Robledo, Castilla, San Javier, Aranjuez y Santa Cruz. Para 2026, se proyecta ampliar la cobertura con 1.696 nuevos cupos en las comunas Manrique, Doce de Octubre, Buenos Aires, La América, San Javier, Guayabal, San Cristóbal y el corregimiento de Santa Elena.

Entre las áreas de mayor interés de los jóvenes se destacan los campos empresarial, comercial e informático, mostrando tendencias claras sobre las preferencias académicas y profesionales de esta generación.

Con la consolidación de este programa, la ciudad avanza en estrategias que fortalecen la educación y ofrecen a los jóvenes herramientas para tomar decisiones informadas y planificar su futuro académico y profesional.