¡Inaceptable! Policía halla en Medellín a dos niños amarrados «a la cama» y en situación de abandono

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico «Fico» Gutiérrez, condenó enérgicamente un caso de violencia infantil que conmociona a la ciudad. A través de su cuenta oficial, el mandatario calificó el hallazgo como «inaudito e inaceptable».

El caso involucra a dos niños, de apenas 11 y 12 años, quienes fueron encontrados por las autoridades amarrados y en una total condición de abandono. El alcalde Gutiérrez enfatizó la crueldad del hecho, señalando que «No hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel.»

Rescate Inmediato y Protección del ICBF

La intervención oportuna del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional fue crucial. Gracias a su «rápida acción», los menores fueron rescatados y de inmediato puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El ICBF está encargado de garantizar la seguridad y el restablecimiento de los derechos de los niños.

pic.twitter.com/iM06NT9D7v — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 9, 2025

No podemos ser indiferentes con el maltrato

Al rechazar firmemente cualquier acto de violencia o abandono, el alcalde Gutiérrez hizo un llamado directo a la ciudadanía de Medellín: «Reiteramos el llamado a toda la ciudadanía: no seamos indiferentes ante el maltrato o la negligencia. Protegerlos es una responsabilidad que nos convoca a todos.»

La Administración Municipal y las autoridades se encuentran investigando a los responsables de este acto de abandono y crueldad para llevarlos ante la justicia.