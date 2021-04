Preocupante: Tunja también se declara en alerta roja ante alta ocupación en las UCI

La caótica situación por la cual atraviesa el país por causa del tercer pico del Covid-19, sigue siendo alarmante, pues más municipios y ciudades continúan declarándose en alerta. Este es el caso del municipio de Tunja, en Boyacá, donde alcalde Alejandro Fúneme González, decidió declarar alerta roja desde este 27 de abril hasta el 4 de mayo.

El más reciente informe expone que la ocupación de las UCI llegó al 86%, razón por la cual, el mandatario señaló que la alerta roja es un sinónimo de preparación de mitigación y contención por parte de los organismos de socorro.

En ese contexto, el toque de queda continuo regirá desde las 8pm hasta las 5 am y el pico y cédula, de 6 a.m. a 6 p.m., así como la ley seca desde el viernes 30 de abril a las 6 p.m. hasta las 5 a.m. del lunes 3 de mayo.

Respecto a las actividades académicas y administrativas, se realizaran de forma 100% virtual durante esa semana, y según explicó González, si la ocupación de las UCI llega al 90% no se descarta un confinamiento total durante el fin de semana.

Se prohibirán los eventos de carácter público o privado que conlleve a aglomeraciones. También se suspende el permiso para realizar actividades deportivas, partidos de fútbol, ciclovías etc.

Asimismo, se suspende las pruebas piloto para el consumo de bebidas embriagantes a la mesa en cafeterías, bares, café bar, tiendas de barrio, restaurantes y gastrobares.

A la fecha, en Tunja se han confirmado 15.060 casos, 199 fallecidos y 14.386 recuperados para un total de 475 casos activos.

