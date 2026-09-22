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Resumen: El periodista Yamid Amat permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, luego de presentar complicaciones respiratorias relacionadas con la EPOC que padece. El centro médico confirmó que se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado, y señaló que ha requerido manejo integral y multidisciplinario desde su ingreso. Los próximos reportes dependerán de su evolución y de la autorización de su familia.

Preocupante reporte sobre Yamid Amat: Fundación Santa Fe confirma que está “en estado crítico”

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó este martes 22 de septiembre que el periodista Yamid Amat Ruiz permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se encuentra en estado crítico.

El pronunciamiento se conoció a solicitud de la familia, después de que el reconocido comunicador ingresara a la institución durante la noche del lunes debido a complicaciones respiratorias relacionadas con la EPOC que padece desde hace varios años.

Primer comunicado oficial sobre su salud

El reporte fue firmado por Adolfo Llinás Volpe, director médico corporativo de la institución. En este, se informa que desde su ingreso Amat ha requerido atención de diferentes especialidades.

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“Desde su ingreso en la noche de ayer ha requerido manejo integral y multidisciplinario”, señaló el centro médico.

El comunicado no entrega detalles adicionales sobre las complicaciones respiratorias que llevaron a su hospitalización ni especifica los procedimientos médicos realizados.

La institución también indicó que el periodista permanece bajo pronóstico reservado.

pic.twitter.com/hcCrc42mZn — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) September 22, 2026

La familia autorizará nuevos reportes

El hospital informó que cualquier nueva comunicación sobre la salud de Yamid Amat dependerá de la evolución de su condición y contará previamente con la autorización expresa de sus familiares.

Por ahora, no se conocen otros detalles sobre su evolución. El periodista continúa bajo atención médica especializada en Bogotá.