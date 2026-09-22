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    Preocupación por la salud del periodista Yamid Amat: se encuentra en cuidados intensivos en Bogotá por complicaciones respiratorias

    La crisis médica estaría directamente relacionada con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que el periodista padece desde hace varios año

    Publicado por: SoloDuque

    yamid amat,
    Preocupación por la salud del periodista Yamid Amat: se encuentra en cuidados intensivos en Bogotá por complicaciones respiratorias

    Resumen: El país y el gremio periodístico permanecen a la expectativa de nuevas actualizaciones sobre la recuperación de uno de los referentes más importantes de las noticias en Colombia.

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    Minuto30.com .- El reconocido periodista Yamid Amat Ruiz permanece hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la ciudad de Bogotá, tras sufrir complicaciones en su estado de salud. La noticia de su ingreso hospitalario fue divulgada este martes por diversos medios de comunicación.

    De acuerdo con la información revelada por fuentes cercanas, el panorama médico del veterano comunicador detalla lo siguiente:

    Estado de salud «complejo»: Amat se encuentra bajo estricta vigilancia médica en la UCI tras sufrir una fuerte descompensación respiratoria.

    Enfermedad preexistente: La crisis médica estaría directamente relacionada con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que el periodista padece desde hace varios años. Esta condición afecta gravemente el flujo de aire en los pulmones y dificulta la respiración.

    A la espera de un reporte oficial: Hasta el momento, la institución médica donde se encuentra internado ha mantenido reserva sobre el caso y no ha emitido un parte oficial respecto a su evolución o pronóstico.

    El país y el gremio periodístico permanecen a la expectativa de nuevas actualizaciones sobre la recuperación de uno de los referentes más importantes de las noticias en Colombia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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