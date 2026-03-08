“Me di durísimo”: Yeferson Cossio sufrió un accidente en el Amazonas y fue intervenido de urgenci<

Resumen: El creador de contenido Yeferson Cossio sufrió un accidente en el Amazonas al lanzarse desde una altura considerable hacia un río, lo que le provocó una lesión en la boca. Fue trasladado a un hospital, donde un odontólogo realizó suturas bajo su labio superior. A pesar del golpe, Cossio continuará sus actividades y viajes, manteniendo la supervisión médica necesaria.

El creador de contenido Yeferson Cossio vivió un momento de preocupación durante su más reciente viaje al Amazonas, luego de sufrir un accidente mientras realizaba una actividad recreativa con su grupo de amigos. El incidente, registrado mientras documentaba su experiencia para redes sociales, le provocó una lesión en la boca que requirió atención de urgencia.

Cossio relató lo ocurrido a través de videos y publicaciones, mostrando cómo quedó tras el golpe. El accidente se produjo cuando decidió lanzarse desde una altura considerable hacia un río, dentro de las actividades de su recorrido por la región amazónica. El salto no salió como esperaba y el creador de contenido impactó directamente su rostro contra el agua.

El influencer explicó que el golpe le causó un dolor intenso y dañó parte de su dentadura. Según mostró en sus redes, perdió un diente y una carilla. “Me está doliendo mucho, me volé un diente y una carilla, es que me di durísimo”, relató mientras narraba lo ocurrido.

Aunque continuó momentáneamente con las actividades junto a sus amigos, horas después decidió acudir a un hospital para evaluar la gravedad de la lesión.

Atención médica y procedimiento de urgencia

Tras el accidente, Cossio fue trasladado a un centro de urgencias, donde recibió primeros auxilios. Posteriormente, un odontólogo revisó la lesión y realizó una sutura bajo el labio superior. El especialista indicó que la herida era más profunda de lo que parecía y debía cerrarse para garantizar una recuperación adecuada.

Durante el procedimiento, Cossio compartió imágenes y videos con sus seguidores, mostrando la intervención y explicando cada paso. “Bueno, llegamos para que cosan, muchas gracias por atenderme”, comentó mientras el profesional trabajaba en la herida.

El creador también mencionó que había registrado el accidente y las horas posteriores con su teléfono, y planea compartir los videos con sus seguidores. A pesar del golpe, aseguró que su entusiasmo por continuar explorando el Amazonas no se vio afectado y que seguirá bajo supervisión médica hasta completar la recuperación.

Contexto de salud reciente

El accidente ocurrió en un momento en el que Cossio ha dado a conocer sus problemas cardíacos. Recientemente informó que estaba bajo estudios médicos por una arritmia y que, aunque su corazón ha mostrado mejoría, deberá someterse próximamente a un procedimiento conocido como aislamiento eléctrico de venas pulmonares.

Aun con estos antecedentes, el creador continúa sus viajes y documenta sus experiencias de aventura, tomando las precauciones necesarias para cuidar su salud y seguridad.

Reacciones de los seguidores

El percance generó preocupación entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo tras conocer el accidente. Sin embargo, Cossio ha continuado registrando su viaje por el Amazonas, mostrando su itinerario con normalidad.

El influencer se mantiene activo en sus redes sociales, dejando claro que, aunque el accidente fue significativo, no interrumpirá su recorrido ni la documentación de sus experiencias en la región amazónica.