Resumen: Ricky Martin fue atacado con gas lacrimógeno durante un concierto en Montenegro mientras iniciaba la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”. El incidente obligó a suspender temporalmente el show y evacuar parte del lugar, aunque el cantante regresó al escenario después de que las autoridades confirmaran que la situación estaba bajo control. Su equipo aseguró que la gira continuará sin cambios.

¡Terror en pleno show! Ricky Martin fue atacado con gas lacrimógeno durante concierto en Europa

Momentos de tensión se vivieron durante un concierto de Ricky Martin en Podgorica (Montenegro), luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno hacia el escenario mientras el artista se presentaba ante miles de asistentes en la plaza de la Independencia.

El hecho ocurrió durante el inicio de la etapa europea de la gira “Ricky Martin Live”, espectáculo que además hacía parte de las celebraciones organizadas por los 20 años de independencia de Montenegro.

La situación obligó a interrumpir temporalmente el concierto y activar los protocolos de seguridad en el lugar. Según informó el equipo del cantante, tanto el artista como su grupo de trabajo abandonaron el escenario mientras las autoridades locales y el personal de seguridad intentaban controlar lo sucedido y garantizar la protección del público.

A través de un comunicado oficial, Róndine Alcalá, jefa de relaciones públicas y publicista del cantante, confirmó lo ocurrido.

“Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro -donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live- una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”.

La representante también explicó que el retiro del artista del escenario se realizó como medida preventiva mientras se verificaba que no existiera un riesgo mayor para los asistentes y el equipo de producción.

Ricky Martin decidió regresar al escenario

Pese al momento de alarma y a las recomendaciones de parte de su equipo para no continuar con el espectáculo, el cantante tomó la decisión de regresar al escenario una vez las autoridades confirmaron que la situación estaba controlada.

“Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes”.

Horas después, la misma publicista señaló que el intérprete quiso continuar el show para cumplir con el público que asistió al evento.

“Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”.

El concierto en Montenegro marcaba además la primera presentación del artista en ese país, situación que el propio cantante había destacado antes del evento en declaraciones entregadas a medios locales.

“Antes incluso de recibir la invitación, sabía de la belleza natural de Montenegro y la calidez de su gente. Hay algo realmente especial en actuar por primera vez en un país, sobre todo porque te da la oportunidad de vivir algo completamente nuevo, incluso después de tantos años de carrera”.

La gira europea continuará según lo previsto

Tras el incidente, el equipo del cantante confirmó que ni la gira ni las fechas programadas sufrirán modificaciones.

“El artista continuará con su gira Ricky Martin Live con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto”.

Dentro de los conciertos anunciados aparecen presentaciones en países como Croacia, Italia, Suiza, Alemania, República Checa, Polonia, Hungría y otros destinos europeos previstos para los próximos meses.

Hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre la persona responsable de lanzar el gas lacrimógeno ni sobre posibles capturas relacionadas con el incidente ocurrido durante el espectáculo.