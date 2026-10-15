Resumen: La presencia de babillas en el corregimiento Córdoba, en Sopetrán, genera preocupación entre los habitantes, quienes temen por la seguridad de los niños y los animales domésticos. La Alcaldía delimitó el sector donde fueron avistados los reptiles y restringió el acceso para prevenir riesgos, mientras coordina con las autoridades ambientales la evaluación de posibles medidas. La situación también ha despertado inquietud por las condiciones de un terreno donde permanece una obra inconclusa.

¡Preocupación en Sopetrán! Presencia de babillas generan temor por los niños y las mascotas en zona rural

La presencia de babillas en un predio rural del corregimiento de Córdoba, en Sopetrán, Occidente antioqueño, mantiene preocupados a los habitantes del sector. La situación está relacionada con las condiciones de un terreno donde quedaron inconclusas las obras de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), cuya infraestructura deteriorada y acumulación de agua han generado inquietud entre los vecinos.

Según las denuncias de la comunidad, en el lugar se han observado diferentes animales, entre ellos roedores, zancudos, serpientes y babillas que superarían el metro de longitud. Los residentes advierten que estas condiciones representan un problema para quienes viven cerca y para las personas que transitan habitualmente por la zona.

Uno de los episodios que aumentó la preocupación fue el presunto ataque de una babilla a un perro de una finca cercana. De acuerdo con el testimonio de un habitante, el reptil estuvo a punto de alcanzar a la mascota, un hecho que puso nuevamente sobre la mesa los riesgos asociados a la presencia de estos animales en un espacio próximo a las viviendas.

Los vecinos también manifestaron inquietud por la acumulación de agua, que, según sus denuncias, favorece la proliferación de mosquitos y otros animales. A esto se suma el deterioro de las instalaciones, pues por el sector transitan niños y adultos que podrían quedar expuestos a situaciones de riesgo.

🐊 Reportan presencia de babillas en el corregimiento de Córdoba, en Sopetrán, Antioquia. La Alcaldía adelanta gestiones con Corantioquia y las autoridades ambientales para evaluar la situación y definir las medidas necesarias. Las autoridades recomiendan no acercarse a los animales, intentar capturarlos, ahuyentarlos o alimentarlos. También piden reportar cualquier avistamiento para permitir la atención correspondiente. — Periódico Habitante Siete (@Habitantesiete) October 14, 2026

Autoridades evalúan medidas para atender la presencia de babillas

Ante las preocupaciones de la comunidad, la Administración Municipal de Sopetrán informó que adelanta gestiones con Corantioquia y las autoridades ambientales competentes para examinar las condiciones del predio y establecer las acciones que correspondan.

La intención es determinar cómo atender la presencia de los reptiles y reducir los riesgos para los habitantes, sin comprometer el bienestar de la fauna silvestre. El manejo de estos animales requiere la intervención de personal capacitado y la coordinación con las entidades responsables.

Entre las alternativas que se espera evaluar está el manejo de los ejemplares y su posible reubicación, aunque no se ha confirmado una decisión definitiva sobre el procedimiento que se aplicaría.

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Mientras avanzan las gestiones, las autoridades delimitaron y restringieron el ingreso al área donde fueron identificadas las babillas. Esta medida busca impedir que los habitantes se acerquen a los reptiles o ingresen al predio durante las evaluaciones.

La Administración Municipal recomendó a la ciudadanía no intentar capturar, manipular, alimentar ni ahuyentar a estos animales. Cualquier intervención por cuenta propia puede generar situaciones peligrosas, tanto para las personas como para los ejemplares.

Asimismo, se pidió reportar nuevos avistamientos a las autoridades correspondientes y respetar las restricciones establecidas. Estos reportes pueden facilitar la identificación de los lugares donde se encuentran los reptiles y contribuir a la atención del caso.

Habitantes piden soluciones para el terreno abandonado

La preocupación de los residentes no se limita a la presencia de babillas. La comunidad también solicita atención para las condiciones del predio donde quedó inconcluso el proyecto de la PTAR, debido a la acumulación de agua y al deterioro de la infraestructura.

Según las denuncias, estas circunstancias podrían favorecer la proliferación de mosquitos y aumentar la exposición de los habitantes a otros riesgos ambientales. También preocupa que las condiciones del lugar puedan ocasionar accidentes entre quienes transitan por sus alrededores.

Por esta razón, los vecinos esperan que las gestiones institucionales permitan abordar tanto la presencia de fauna silvestre como los problemas asociados al estado del terreno. No obstante, hasta el momento no se han precisado los plazos para una eventual intervención ni se ha confirmado una fecha para el traslado de las babillas.

Mientras se determina el procedimiento, la recomendación es mantenerse alejado del área restringida y evitar cualquier contacto con los animales. La Administración Municipal continúa coordinando acciones con las autoridades ambientales para evaluar la situación y definir las medidas correspondientes en este sector rural de Sopetrán.