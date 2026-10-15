Resumen: Un juez dejó en libertad al hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión, Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón pidió a la Fiscalía revisar el caso.

¡Lo dejaron libre! Juez suelta al señalado de abusar de una mujer de 83 años en La Unión

Un juez dejó en libertad a Wilber Alonso, el hombre de 47 años señalado de presuntamente abusar sexualmente de una mujer de 83 años en el municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño. La decisión provocó el rechazo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien expresó públicamente su indignación.

En un pronunciamiento, el mandatario cuestionó la determinación judicial y le pidió a la Fiscalía General de la Nación revisar con urgencia lo ocurrido. Según dijo, el objetivo es que se esclarezcan los hechos y que el caso no quede en la impunidad.

«¡La justicia no puede fallarles a las víctimas!», afirmó Rendón, quien calificó como inaceptable que el señalado haya recuperado la libertad.

La salida del procesado reabrió la discusión sobre las decisiones judiciales en casos de violencia sexual, en especial cuando las víctimas son personas adultas mayores.

Por ahora, el llamado del gobernador está dirigido a las autoridades competentes, para que analicen lo sucedido y actúen con rigor frente a un caso que ha causado indignación en la región.

Huyó 131 kilómetros, pero lo encontraron

La libertad del señalado se produjo después de una captura que había sido destacada por las autoridades locales y departamentales.

García Muñoz, conocido como alias «Wilber», fue detenido en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el Norte de Antioquia. Según el reporte oficial, tras los hechos se trasladó desde el Oriente hasta esa zona del departamento con la intención de evadir a la justicia. En total, recorrió 131 kilómetros, en un trayecto de más de tres horas.

La captura se produjo a las 6:15 de la mañana y estuvo a cargo de la Policía, en coordinación con la Fiscalía y con apoyo de la Alcaldía de La Unión y de la Gobernación de Antioquia.

Las cámaras de seguridad fueron claves en la investigación. Con ellas, los investigadores identificaron el vehículo en el que se movilizaba el hombre y siguieron su rastro hasta ubicarlo en Santa Rosa de Osos, donde fue interceptado por la Policía.

El caso ocurrió el pasado 27 de septiembre en la vereda La Quiebra, de La Unión. Luego de que la Fiscalía recibiera la denuncia de la víctima y de una familiar, las autoridades locales y la Gobernación activaron el Código Fucsia y comenzaron la investigación.

Este código es un protocolo de atención médica urgente e integral que se aplica en Colombia a las personas víctimas de violencia sexual o de género.

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La alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, relató que la mujer se dirigía hacia la casa de un familiar, un recorrido que solía hacer, cuando el hombre se ofreció a llevarla. Según la mandataria, fue en ese momento cuando ocurrieron los hechos.

Valencia explicó que el sistema de cámaras recién instalado en el municipio permitió identificar el vehículo en el que recogieron a la mujer. También señaló que desde la semana anterior a la captura ya conocían la ubicación y los movimientos del hombre, y que este se había ido al Norte, probablemente para esconderse.

Tras la captura, el hombre fue puesto a disposición de la justicia para responder por el delito de abuso sexual. Las autoridades también indicaron que se investiga si habría cometido otros hechos similares.

En su momento, la alcaldesa agradeció a la Gobernación, a la Policía, en cabeza de la Sijín, y a todas las personas que participaron en el proceso. Por su parte, la comunidad de La Unión habían pedido que se le impusiera al señalado la pena máxima.

Ahora, con la decisión del juez de dejarlo en libertad, la atención está puesta en la respuesta que entregue la Fiscalía a la solicitud del gobernador.

¡Inaceptable! un juez dejó en libertad a Wilber Alonso García Muñoz, señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión. ¡La justicia no puede fallarles a las víctimas! La @FiscaliaCol debe revisar con urgencia lo ocurrido y actuar con todo el rigor para que este crimen no quede impune. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 15, 2026

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