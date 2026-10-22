Resumen: Francia investiga el primer caso humano conocido del virus Shamonda, detectado principalmente en animales. El paciente, que presentaba una enfermedad grave y un sistema inmunitario debilitado, falleció a comienzos de octubre. Las autoridades buscan establecer cómo se produjo el contagio y si la infección estuvo relacionada con su muerte. Aunque el virus se ha detectado en varios países europeos, hasta ahora no hay evidencia de transmisión entre personas ni de un riesgo generalizado para la población.

¡Preocupación en Francia! Detectan por primera vez el virus Shamonda en un humano: el paciente falleció

Francia investiga el primer caso humano conocido del virus Shamonda (SHAV), un patógeno que hasta ahora se había detectado principalmente en animales. El paciente falleció a comienzos de octubre, pero todavía no se ha establecido si la infección provocó su muerte o contribuyó a ella.

La persona recibía tratamiento por una enfermedad grave y presentaba una inmunodepresión severa, condición que reduce la capacidad del organismo para defenderse de determinadas infecciones. Según la información difundida sobre el caso, era atendida en los Hospitales Civiles de Lyon y presentó complicaciones cerebrales antes de morir.

Aunque estas complicaciones podrían estar relacionadas con el virus, las investigaciones continúan para precisar su papel en la evolución clínica del paciente. Las circunstancias médicas particulares del caso tampoco permiten determinar cómo se comportaría la infección en personas con diferentes condiciones de salud.

¿Qué se sabe del virus Shamonda?

El SHAV pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu. Su identificación se remonta a mediados de la década de 1960 en Nigeria, y posteriormente se notificó de manera esporádica en regiones de África y Asia, incluido Japón.

Durante 2026, varios países europeos detectaron el patógeno en animales. Entre ellos figuran Francia, Alemania, Suiza, España, Italia, Bélgica, Países Bajos, Austria y Liechtenstein.

A finales de julio, Suiza identificó una variante denominada Shamonda-Europe. En España, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmó la presencia del virus Shamonda tipo 1 en siete explotaciones bovinas de Córdoba y Toledo, según información oficial publicada el 22 de septiembre.

Estos hallazgos ampliaron la vigilancia veterinaria en Europa y constituyen un antecedente importante para investigar la infección humana detectada en Francia.

¿Cómo pudo infectarse el paciente?

Una de las hipótesis apunta a la picadura de insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes. Estos pequeños insectos pueden actuar como vectores y transmitir agentes infecciosos a animales susceptibles.

La posibilidad de que uno de ellos haya intervenido en el contagio está bajo investigación. Esta hipótesis cobra relevancia porque en el este de Francia ya se había detectado circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano de 2026.

Sin embargo, todavía no se ha establecido dónde ni cómo adquirió la infección el paciente, ni qué insecto pudo intervenir.

Tampoco se ha documentado transmisión entre personas ni existe evidencia de una propagación sostenida de este tipo. Por tanto, no es posible afirmar que el virus se contagie directamente de un ser humano a otro.

¿Qué síntomas puede producir?

La información científica sobre la infección por Shamonda en seres humanos sigue siendo limitada, pues este es el primer caso conocido. Por ello, no se cuenta con suficientes datos para definir un cuadro clínico característico ni establecer cómo evoluciona la enfermedad en distintas personas.

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Las complicaciones cerebrales reportadas deben analizarse teniendo en cuenta la enfermedad previa y la inmunodepresión severa del paciente. Los investigadores deberán determinar qué relación tuvieron estos factores con la infección y el desenlace.

En animales sí se han descrito algunas manifestaciones. Los bovinos infectados pueden presentar fiebre, diarrea y una reducción de entre el 10 % y el 20 % en la producción de leche, que puede prolongarse aproximadamente entre siete y diez días.

El virus también puede afectar la reproducción. En hembras gestantes, puede atravesar la placenta y provocar abortos o malformaciones fetales graves. Aun así, la mayoría de los bovinos adultos afectados parecen recuperarse y, hasta los reportes oficiales difundidos en septiembre, no se había registrado mortalidad animal atribuida directamente al patógeno.

Estos efectos en animales no permiten establecer cuáles serían las manifestaciones de la infección en seres humanos.

¿Representa un riesgo para la población general?

Las autoridades francesas señalaron que, con la evidencia disponible, no se ha identificado un riesgo sanitario para la población general. También indicaron que no existe evidencia científica de transmisión mediante el consumo de carne, leche o productos derivados.

El caso requiere especial atención por tratarse de una infección humana inédita, pero no demuestra que el virus vaya a convertirse en una enfermedad de transmisión generalizada entre personas.

La principal incógnita es establecer qué circunstancias permitieron la infección y si existen factores específicos que favorezcan el paso del patógeno de los animales a los seres humanos.

Autoridades europeas mantienen la investigación

Francia comunicó el hallazgo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Este último trabaja con las autoridades francesas, la Comisión Europea y laboratorios de referencia para reforzar la capacidad de diagnóstico e identificar posibles nuevos casos.

Los estudios deberán esclarecer las circunstancias del contagio, determinar si la infección contribuyó al fallecimiento y establecer si existen otros casos humanos que no hayan sido identificados.

Por ahora, el Shamonda continúa siendo un patógeno conocido principalmente por su circulación en animales. Su detección en una persona abre nuevas preguntas científicas, pero la información disponible no demuestra transmisión entre humanos ni una amenaza generalizada para la salud pública.