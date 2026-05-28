Resumen: Bogotá enfrenta una alerta por el aumento del consumo de nicotina entre adolescentes y jóvenes, especialmente a través de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Aunque los hogares con fumadores han disminuido, persiste la exposición de menores al humo y se evidencian efectos en la salud respiratoria. Las autoridades han reforzado controles y campañas de prevención para reducir el impacto de estos productos en la población joven.

¡Preocupación en Bogotá! Alertan por el aumento de consumo de nicotina en adolescentes

El consumo de nicotina en Bogotá ha cambiado de forma en los últimos años, con una creciente presencia de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre adolescentes y jóvenes, situación que ha encendido las alertas de las autoridades de salud por sus posibles efectos en la salud respiratoria.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, aunque en el periodo 2019–2025 se evidenció una reducción en los hogares con consumo de tabaco —que pasó de 25,2 % a 16,8 %—, aún persiste la exposición de menores al humo y a entornos con consumo activo dentro del hogar.

En los registros más recientes, cerca de uno de cada seis niños en Bogotá convive con al menos una persona fumadora, una situación que mantiene preocupadas a las autoridades por el impacto en la salud infantil.

Exposición infantil y efectos en la salud

Los análisis realizados por la entidad evidencian que la exposición al humo del tabaco en menores de cinco años incrementa la aparición de síntomas respiratorios. Además, cuando el consumo ocurrió durante el embarazo, el riesgo de sibilancias en los menores puede aumentar significativamente.

Las localidades con mayor presencia de consumo de tabaco en el hogar incluyen La Candelaria y Antonio Nariño, mientras que Sumapaz y Rafael Uribe Uribe presentan niveles elevados de exposición infantil al humo.

Jóvenes, vapeo y nuevas formas de consumo

El Distrito advierte que el principal cambio en el consumo de nicotina está en la aparición de nuevos productos como vapeadores, cigarrillos electrónicos e incluso bolsas de nicotina, que se comercializan con sabores atractivos y diseños llamativos.

Según la Secretaría de Salud, estas estrategias han reducido la percepción de riesgo, especialmente entre adolescentes y jóvenes, lo que ha facilitado su expansión en este grupo poblacional.

En Colombia, alrededor de 1,1 millones de personas han usado este tipo de dispositivos, con una prevalencia cercana al 18,6 % en jóvenes entre los 12 y 24 años. A nivel global, también se reporta un aumento del uso de cigarrillos electrónicos, incluso en población adolescente.

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Impacto en la salud y población mayor

Los efectos del consumo no se limitan a los jóvenes. Entre 2019 y 2025 se analizaron más de 18.000 personas mayores de 60 años, encontrando relación entre el consumo de tabaco y síntomas como tos, dificultad respiratoria y sibilancias.

La entidad también advierte que tanto el cigarrillo tradicional como los vapeadores pueden generar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros problemas de salud asociados a la nicotina y sustancias químicas presentes en estos productos.

Acciones del Distrito y controles

Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Salud ha fortalecido las acciones de inspección, vigilancia y control en Bogotá. Entre 2019 y 2025 se realizaron más de 382.000 visitas para verificar el cumplimiento de normas relacionadas con ambientes libres de humo y venta de productos de tabaco.

Con la entrada en vigor de la Ley 2354 de 2024 y la Resolución 0624 de 2025, el Distrito amplió la vigilancia sobre vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros productos derivados del tabaco.

Asimismo, se han desarrollado campañas de prevención en colegios, universidades, parques, sedes del SENA y zonas rurales, en articulación con entidades distritales y organizaciones sociales.

Llamado a la prevención

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a las familias para reconocer los riesgos asociados al consumo de nicotina en cualquiera de sus formas y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.

La campaña “Desvapea tu mente” busca reducir el consumo y devolver la percepción de riesgo frente a estos productos, en línea con estrategias internacionales de salud pública.