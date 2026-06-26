Resumen: Antioquia se mantiene entre los departamentos con más casos de reclutamiento de menores en 2026, al registrar cuatro reportes entre enero y mayo, según la Defensoría del Pueblo. El informe también advierte que esta grave violación de derechos continúa afectando a niños, niñas y adolescentes en distintas regiones del país.

¡Preocupación en Antioquia! El departamento sigue entre los más afectados por el reclutamiento de menores

Antioquia continúa figurando entre los territorios del país donde persiste una de las violaciones más graves contra los derechos de la niñez: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Así lo evidencia el más reciente balance presentado por la Defensoría del Pueblo, que recopiló los casos conocidos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con el informe, durante ese periodo fueron documentados 51 casos de reclutamiento forzado en Colombia. De ellos, cuatro ocurrieron en Antioquia, una cifra que ubica al departamento entre los más afectados a nivel nacional.

El registro muestra que Norte de Santander encabeza la lista con 15 reportes, seguido por Cauca con 14, mientras que Antioquia aparece entre las regiones con mayor incidencia de este delito, que continúa representando una amenaza para la población menor de edad en zonas donde existe presencia de actores armados.

Las estadísticas también permiten conocer el perfil de las víctimas. El 65 % de los casos corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 35 % involucra a niñas y adolescentes. En cuanto a la pertenencia étnica, el 71 % de los menores registrados no pertenece a ningún grupo étnico reconocido, el 17 % hace parte de comunidades indígenas y el 12 % corresponde a población afrocolombiana.

Antioquia ya había registrado una alta cifra durante 2025

Aunque el reporte se concentra en los primeros cinco meses de 2026, las cifras de la Defensoría reflejan que la problemática venía afectando al departamento desde el año anterior.

Durante 2025 fueron reportados 33 casos de reclutamiento de menores en Antioquia, lo que convirtió al departamento en el segundo con más registros del país, únicamente por detrás del Cauca, donde se documentaron 182 casos.

El nuevo balance evidencia que el riesgo continúa presente y mantiene la preocupación por la situación que enfrentan niños, niñas y adolescentes en distintos territorios donde operan organizaciones armadas ilegales.

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Grupos señalados y comportamiento de los casos

Según la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el ELN aparecen como los grupos más frecuentemente señalados, cada uno relacionado con el 23,5 % de los casos registrados durante este año.

También figuran las disidencias sin identificar y el Estado Mayor Central, ambos con una participación del 21,6 %. En menor proporción aparecen las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, los Comandos de Frontera y otras estructuras armadas cuya identificación aún no ha sido establecida.

El comportamiento de los casos muestra que enero concentró el mayor número de reportes, con el 35 % del total. Le siguieron febrero, con el 23 %; mayo, con el 18 %; mientras que marzo y abril representaron cada uno el 12 % de los registros.

La Defensoría del Pueblo indicó que continuará haciendo seguimiento a esta problemática mediante su botón de registro, una herramienta creada para documentar los casos, fortalecer el monitoreo institucional y contribuir a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes expuestos al accionar de los grupos armados en diferentes regiones del país.