Resumen: Capturan a alias "Andrés", presunto coordinador financiero del Clan del Golfo en Antioquia. Es señalado de recaudar extorsiones en seis municipios del Oriente antioqueño.

Cayó alias ‘Andrés’, el que movía la plata de las extorsiones del Clan del Golfo en seis municipios de Antioquia

Las autoridades capturaron en Antioquia a alias «Andrés», señalado de ser el presunto coordinador financiero de la subestructura Pacificadores de Samaná del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Según el Ejército Nacional, su captura representa un golpe a las finanzas de esta organización criminal, dedicada al cobro de extorsiones en varios municipios del Oriente antioqueño.

El operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4 de la Cuarta Brigada, en coordinación con unidades de la SIJIN de la Policía Nacional, en la vereda La Comba, zona rural del municipio de Santo Domingo.

De acuerdo con las investigaciones, alias «Andrés» sería el responsable de coordinar el recaudo de extorsiones y cobros ilegales a comerciantes, mineros y habitantes de los municipios de Alejandría, Concepción, Santo Domingo, San Carlos, San Rafael y San Roque, recursos que presuntamente fortalecían las finanzas de la estructura criminal.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 45 cartuchos de diferentes calibres, tres teléfonos celulares, un millón de pesos en efectivo, una motocicleta, prendas de uso militar y varios elementos alusivos al EGC. Todo el material quedó a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso judicial.

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Según la institución militar, la captura de alias «Andrés» afecta directamente la capacidad financiera de la subestructura Pacificadores de Samaná, al neutralizar a quien sería uno de los principales responsables de dinamizar las rentas obtenidas mediante extorsiones e intimidaciones contra la población civil.

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