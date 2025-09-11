Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

‘Sigue más vivo que nunca’: María Claudia recordó a Miguel Uribe Turbay un mes después de su asesinato

Un mes después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona encabezó un homenaje en el parque El Golfito de Fontibón, el mismo lugar donde un adolescente sicario le disparó al senador y precandidato presidencial.

En un acto de oración junto a seguidores y familiares, Tarazona aseguró: “El mal tiene los días contados. La seguridad va a volver a reinar, la paz verdadera va a volver y la decencia gobernará”.

Frente a una imagen de la Virgen María, agregó conmovida: “Queremos que este no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, sino donde lo recordemos más vivo que nunca”.

Durante la jornada también se visitó el Cementerio Central, donde la familia Uribe reafirmó el compromiso de mantener vivo su legado. Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido congresista, asumió la candidatura presidencial en reemplazo de su hijo dentro del Centro Democrático.

Tarazona, que se había mantenido alejada de la vida pública tras el atentado, pidió unidad y esperanza en medio de la crisis de violencia en Colombia: “Los que creyeron que acababan con la esperanza, se equivocaron. Hoy tenemos más esperanza que nunca por nuestro país”.

Las autoridades han capturado a siete presuntos criminales responsables materiales del crimen, entre ellos alias ‘El Costeño’, ‘Tianz’ (el joven sicario) y ‘Gabriela’.

