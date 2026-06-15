Resumen: El accidente aéreo ocurrido en Brasil, en el que murieron Oliver Tree y Gaspi, no solo conmocionó a millones de seguidores, sino que también dio origen a una ola de teorías en redes sociales. Videos, frases e imágenes publicadas tiempo atrás por ambos creadores comenzaron a ser reinterpretadas como posibles señales de la tragedia, pese a que no existe evidencia que demuestre que se tratara de premoniciones.

¿Premonición o coincidencia? Los detalles en los videos de Oliver Tree y Gaspi que habrían anticipado la tragedia

La tragedia ocurrida en Río de Janeiro no solo provocó conmoción entre seguidores de Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspi. En cuestión de horas, también abrió paso a una avalancha de teorías en redes sociales que buscan encontrar supuestas señales sobre un desenlace que, hasta ahora, continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades brasileñas.

El accidente se registró durante la mañana del 14 de junio en el sector de Recreio dos Bandeirantes, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El hecho dejó seis personas fallecidas y movilizó a organismos de emergencia de la ciudad.

Según información entregada por voceros de los bomberos, una de las aeronaves transportaba al piloto y cuatro ocupantes, mientras que la otra era tripulada únicamente por su piloto. El choque provocó que partes de los helicópteros fueran expulsadas hacia edificaciones cercanas y que una de las aeronaves terminara incendiándose tras caer en un estacionamiento privado.

#URGENTE RIO DE JANEIRO

CHOQUE DE DOS HELICOPTEROS ▪️Colisión de dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes. Reportan seis personas fallecidas. ▪️Uno se estrelló en el patio de una iglesia y el otro explotó al caer, provocando que varios vehículos causaran más explosiones. pic.twitter.com/2eX5VPJwco — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) June 14, 2026

Mientras avanzan las labores para establecer las causas del siniestro y confirmar oficialmente la identidad de todas las víctimas mediante procedimientos forenses, en internet comenzó a surgir otro fenómeno: la reinterpretación del contenido publicado por Oliver Tree y Gaspi antes del accidente.

El videoclip de Oliver Tree que desató las especulaciones

En el caso del músico estadounidense, miles de usuarios volvieron a revisar sus videoclips y material promocional. Uno de los elementos más comentados corresponde al video de la canción «Flowers», estrenado recientemente, en el que el artista aparece caracterizado como piloto.

Dentro de una de las escenas se observan dos helicópteros cuyas hélices parecen aproximarse peligrosamente. Aunque el recurso visual formaba parte de la narrativa del videoclip, numerosos internautas lo señalaron como una inquietante coincidencia con lo ocurrido en Brasil.

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También se reavivaron interpretaciones sobre antiguas piezas gráficas del cantante, especialmente por el carácter extravagante y surrealista que siempre acompañó su propuesta artística. Sin embargo, no existe evidencia que permita afirmar que se tratara de una advertencia o una predicción deliberada.

algo ya nos estaba avisando oliver tree desde hace mucho, aparté de que su último cover muestra la cola de un helicóptero, una hélice todo sobre varios escombros de autos. 😓 pic.twitter.com/jM1Ls4CE22 — Ara-el ⛥ (@arycarangi) June 14, 2026

De hecho, algunos seguidores reaccionaron inicialmente con incredulidad ante las noticias del accidente debido a un antecedente que marcó la carrera del artista. En 2022, Oliver Tree simuló públicamente su retiro e incluso jugó con la idea de su propia muerte como parte de la promoción de una nueva etapa musical. Ese episodio llevó a varios fanáticos a pensar, en un primer momento, que podía tratarse de otra estrategia relacionada con su personaje.

Los detalles en los videos de Gaspi que se hicieron virales

Las especulaciones también alcanzaron a Gaspi. Diversos usuarios rescataron fragmentos de videos publicados meses atrás y encontraron detalles que, tras la tragedia, adquirieron un significado distinto para parte de su audiencia.

Uno de ellos corresponde a «La vuelta», material difundido en diciembre de 2024 para anunciar su regreso a redes sociales. Allí, algunos espectadores identificaron el número «06-14» en el parabrisas del vehículo en el que aparece el influencer, cifra que coincide con la fecha del accidente.

Además, una frase pronunciada por Gaspi comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales: «La próxima idea que me venga a la cabeza puede ser una bala».

Otro contenido que ha sido objeto de análisis es el documental «Gaspi en España», donde aparece un intercambio simbólico entre Gaspar Prim y el personaje que construyó en internet. En ese momento, se escucha decir: «Voy a estar acá cuando me necesites».

Aunque estas coincidencias alimentaron teorías sobre posibles premoniciones, hasta el momento no existe ningún elemento objetivo que respalde esa interpretación. Especialistas en comportamiento digital han señalado en múltiples ocasiones que, después de acontecimientos impactantes, es común que las personas revisen el pasado en busca de patrones o mensajes que parezcan anticipar lo sucedido.

Por ahora, la única certeza es la investigación oficial sobre el accidente aéreo. Lo demás permanece en el terreno de las interpretaciones de una comunidad de seguidores que intenta encontrar explicaciones frente a una tragedia inesperada que sacudió a millones de usuarios en todo el mundo.