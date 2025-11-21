Medellín conmemora 20 años de impulsar la ciencia con 19 reconocimientos y recursos

Resumen: Los Premios Medellín Investiga celebraron 20 años con 19 reconocimientos y casi $500 millones en incentivos, destacando investigadores y estudiantes que impulsan la ciencia en la ciudad.
Los Premios Medellín Investiga celebraron dos décadas reconociendo a quienes impulsan la ciencia en la ciudad. En esta edición, la alcaldía, a través de Sapiencia, entregó 19 reconocimientos en tres categorías, con incentivos cercanos a los $500 millones, durante una gala realizada en la Ciudadela de Occidente – C4TA.
El evento reunió a más de 170 investigadores, académicos y estudiantes, en un homenaje al talento y a la pasión por descubrir los micromundos que sustentan el progreso científico.
Este año, las postulaciones crecieron un 66% frente a 2024, un indicador del fortalecimiento y expansión del ecosistema de investigación en Medellín.
El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó que cada proyecto inscrito “es una mente formulando preguntas y respuestas que hacen de Medellín una ciudad mejor”, resaltando el impacto de Medellín Investiga en estas dos décadas.
La Distinción Alcaldía de Medellín “A toda una vida dedicada a la investigación” fue otorgada a María Alejandra González Pérez, investigadora de la Universidad Eafit. Su trayectoria ha impulsado la democratización del conocimiento en sostenibilidad y negocios internacionales, con más de 250 columnas publicadas en medios económicos nacionales.
En la categoría Investigación de mayor impacto, cinco proyectos fueron galardonados, abordando temas como capacidad urbano-ambiental, nutrición para población vulnerable, control del dengue con mosquitos portadores de Wolbachia, estudios sobre inmunodeficiencias primarias y un biosensor para detectar cáncer colorrectal. Cada trabajo recibió $39.200.000.
Además, 13 estudiantes de pregrado fueron reconocidos por su vinculación a procesos investigativos en instituciones como la Universidad de Antioquia, Eafit, UPB, ITM, Universidad de Medellín, Remington y Colegio Mayor de Antioquia. Cada joven recibió $20 millones.
En 20 años, Medellín Investiga ha recibido más de 1.493 postulaciones, entregado 282 premios e invertido más de $2.717 millones, consolidándose como la vitrina científica más importante de la ciudad.
