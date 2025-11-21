Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los Premios Medellín Investiga celebraron 20 años con 19 reconocimientos y casi $500 millones en incentivos, destacando investigadores y estudiantes que impulsan la ciencia en la ciudad.

Medellín conmemora 20 años de impulsar la ciencia con 19 reconocimientos y recursos

Los Premios Medellín Investiga celebraron dos décadas reconociendo a quienes impulsan la ciencia en la ciudad. En esta edición, la alcaldía, a través de Sapiencia, entregó 19 reconocimientos en tres categorías, con incentivos cercanos a los $500 millones, durante una gala realizada en la Ciudadela de Occidente – C4TA.

El evento reunió a más de 170 investigadores, académicos y estudiantes, en un homenaje al talento y a la pasión por descubrir los micromundos que sustentan el progreso científico.

Este año, las postulaciones crecieron un 66% frente a 2024, un indicador del fortalecimiento y expansión del ecosistema de investigación en Medellín.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga destacó que cada proyecto inscrito “es una mente formulando preguntas y respuestas que hacen de Medellín una ciudad mejor”, resaltando el impacto de Medellín Investiga en estas dos décadas.

La Distinción Alcaldía de Medellín “A toda una vida dedicada a la investigación” fue otorgada a María Alejandra González Pérez, investigadora de la Universidad Eafit. Su trayectoria ha impulsado la democratización del conocimiento en sostenibilidad y negocios internacionales, con más de 250 columnas publicadas en medios económicos nacionales.

Lea también: Formulan cargos a auxiliar de enfermería por presunto abuso sexual en hospital de Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En la categoría Investigación de mayor impacto, cinco proyectos fueron galardonados, abordando temas como capacidad urbano-ambiental, nutrición para población vulnerable, control del dengue con mosquitos portadores de Wolbachia, estudios sobre inmunodeficiencias primarias y un biosensor para detectar cáncer colorrectal. Cada trabajo recibió $39.200.000.

Además, 13 estudiantes de pregrado fueron reconocidos por su vinculación a procesos investigativos en instituciones como la Universidad de Antioquia, Eafit, UPB, ITM, Universidad de Medellín, Remington y Colegio Mayor de Antioquia. Cada joven recibió $20 millones.

En 20 años, Medellín Investiga ha recibido más de 1.493 postulaciones, entregado 282 premios e invertido más de $2.717 millones, consolidándose como la vitrina científica más importante de la ciudad.

Más noticias de Medellín