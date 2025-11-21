Resumen: La Personería de Medellín formuló cargos a un auxiliar de enfermería de Metrosalud por presunto abuso sexual contra una paciente en estado de indefensión ocurrido en 2021.

Formulan cargos a auxiliar de enfermería por presunto abuso sexual en hospital de Medellín

La Personería Distrital de Medellín formuló pliego de cargos contra Juan Sebastián, auxiliar de enfermería de la E.S.E Metrosalud, señalado de haber cometido un presunto abuso a paciente dentro de la Unidad Hospitalaria de Belén, donde cumplía turno laboral el 21 de mayo de 2021.

Según las autoridades, la víctima se encontraba en estado de indefensión y no tenía capacidad para oponerse ni otorgar consentimiento.

De acuerdo con el ente disciplinario, el investigado habría incurrido en una falta gravísima a título de dolo. El caso avanzó luego de que la víctima, una mujer de 26 años, ingresara con síntomas de mareo, dolor de cabeza y visión borrosa. Tras ser valorada, se le administraron medicamentos que la dejaron en condición vulnerable, situación que, al parecer, el auxiliar aprovechó para trasladarla a una sala de reanimación y ejecutar el presunto acceso carnal.

Yenny Teresita Serna, personera delegada 20D, explicó que la conducta atribuida a Álvarez Vergara “está tipificada como delito según el artículo 207 del Código Penal Colombiano”, subrayando que se cometió en un contexto especialmente delicado, pues el presunto agresor estaba vinculado a una entidad de salud pública, lo que implica una exigencia ética superior para todo funcionario.

La Personería señaló que el hecho no solo vulnera la dignidad de la víctima, sino que viola principios esenciales de la profesión, constituyendo un grave quiebre en la confianza depositada en el personal asistencial.

El juzgado octavo Penal Municipal de Medellín le impuso al auxiliar medida de aseguramiento en su lugar de residencia, mientras avanza la investigación por abuso a paciente incapaz de resistir.

