Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El colectivo Conductoras Púrpura y la Secretaría de Seguridad de Bogotá firmaron un pacto para prevenir la violencia de género y fortalecer la convivencia ciudadana.

¡Conductoras Púrpura alzan la voz! Mujeres en moto se unen contra la violencia de género en Bogotá

En Bogotá, la prevención de la violencia de género suma un nuevo capítulo con el Pacto de Corresponsabilidad para la Prevención, la Convivencia y la Cultura Ciudadana, firmado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el colectivo Conductoras Púrpura.

La iniciativa busca consolidar una alianza estratégica que proteja a las mujeres en los distintos espacios de la ciudad.

El colectivo, creado en marzo de 2024, está conformado por cerca de 1.000 motociclistas que recorren a diario la capital.

De ellas, 962 participaron en el acto simbólico en la Plaza de Artesanos donde se firmó el pacto que busca fortalecer acciones conjuntas de prevención, seguridad y acceso a la justicia.

Lea también: ¡Deslizamiento de tierra bloqueó a Anorí! Lluvias dejaron incomunicadas varias veredas

Con este acuerdo, la Secretaría de Seguridad se compromete a mantener comunicación constante con el grupo, brindar asistencia técnica para analizar problemáticas y ofrecer procesos de formación gratuitos en temas clave para la defensa de los derechos de las mujeres.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Por su parte, Conductoras Púrpura se comprometió a replicar la información dentro de su comunidad, participar activamente en las actividades de formación y garantizar la sostenibilidad de los procesos en el tiempo.

“Que podamos trabajar juntos para prevenir la violencia es un mensaje para todas las personas que ruedan por la ciudad. Esto nos compromete a peatones, conductores y ciclistas”, señaló Alejandro Reyes, director de Prevención y Cultura Ciudadana de la SDSCJ.

Este pacto convierte a Bogotá en un referente nacional de articulación ciudadana e institucional contra la violencia de género, reforzando la cultura de respeto y convivencia en la capital.

Más noticias de Bogotá