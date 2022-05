Este martes, 17 de mayo, el cuadro inglés Liverpool, pese a que jugó con suplentes, realizó la tarea y derrotó como visitante a Southampton 2-1, resultado con el cual sigue a un punto del Manchester City, líder de la Premier League.

Justo a falta de una fecha, los dirigidos por Pep Guardiola acumulan 90 puntos, mientras que los de Jürgen Klopp suman 89.

Así las cosas, en la última jornada se conocerá al campeón. El Manchester solo debe ganarle a Aston Villa como local para conseguir una nueva corona a su palmarés, mientras que Liverpool está en la obligación de derrotar a Wolves y esperar para ver qué sucede en el otro compromiso.

A big three points on the road. We keep going 👊🔴 pic.twitter.com/Eml9oCcNfG

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2022