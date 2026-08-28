Resumen: Disidencias del Frente 36 incendiaron un cultivo de tomate en la vereda Guanacas, Santa Rosa de Osos. Las autoridades atribuyen la incursión a alias 'La Mona' tras la negativa de las víctimas a pagar una extorsión.

¡Aterrorizados! Alias ‘La Mona’ incendió una finca en Santa Rosa de Osos por negarse a pagar la extorsión

Un violento ataque armado registrado en la vereda Guanacas, jurisdicción rural del municipio de Santa Rosa de Osos, dejó al descubierto la escalada de violencia y presión ilegal contra los productores agrícolas del Norte de Antioquia.

En el sitio, integrantes de grupos al margen de la ley incendiaron un invernadero dedicado a la producción de tomate y una habitación utilizada por los trabajadores de la finca, en lo que las autoridades señalan como una represalia tras el rechazo a un cobro de extorsión.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en el departamento, las investigaciones apuntan a que el Frente 36 de las disidencias de las Farc, estaría detrás del atentado.

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La estructura criminal busca retomar el control territorial de la zona para someter a los habitantes mediante la extorsión, exigiendo montos iniciales de hasta $60 millones de pesos y cuotas mensuales fijas de $20 millones para permitirles trabajar.

Las labores de inteligencia identifican a alias ‘La Mona’ o ‘La Caucana’ como la cabecilla enviada por alias ‘Chejo’ para ejecutar las intimidaciones. Previo al incendio del predio, sujetos armados en camionetas habrían restringido la movilidad de los campesinos e imposibilitado las labores del campo.

Este acto de violencia contra la infraestructura agrícola se suma a recientes arremetidas atribuidas a la misma facción armada contra empresas forestales de la subregión.

Aunque los propietarios del predio quemado no han instaurado la denuncia penal por temor a represalias, los organismos de seguridad mantienen el despliegue operativo en Santa Rosa de Osos para restablecer el orden y frenar la coacción criminal.

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