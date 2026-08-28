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    Fuerte choque entre dos motos deja un muerto en la vía al Túnel de Occidente, sector Blanquizal

    Según se conoció, la emergencia fue notificada a las 7:00am por el choque de dos motos ocurrido a la altura de la Calle 62 con Carrera 93A

    Publicado por: SoloDuque

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    Fuerte choque entre dos motos deja un muerto en la vía al Túnel de Occidente, sector Blanquizal

    Resumen: El siniestro vial ocurrió a primera hora de este viernes en el sentido San Cristóbal – Medellín, obligando al cierre parcial del corredor vial mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo.

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    Minuto30.com .- Un trágico accidente de tránsito alteró la movilidad en la mañana de este viernes 28 de agosto en el occidente de la ciudad. Una persona perdió la vida tras una fuerte colisión que involucró a dos motocicletas en la vía que desciende del Túnel de Occidente hacia Medellín.

    Según se conoció, la emergencia fue notificada a las 7:00am por el choque de dos motos ocurrido a la altura de la Calle 62 con Carrera 93A, sobre la Vía 4.1 en el sector de Blanquizal, sentido occidente-oriente.

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    Aunque en los primeros minutos de la emergencia hubo confusión sobre el saldo de víctimas, fuentes oficiales confirmaron que el accidente dejó una persona fallecida en el sitio.

    Afectación en la movilidad

    La gravedad del siniestro y las labores de atención prehospitalaria, sumadas a las diligencias de inspección técnica del cadáver, obligaron a las autoridades a realizar un cierre en este importante tramo vial que conecta el corregimiento de San Cristóbal con la capital antioqueña.

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    via occidente3

    La vía estuvo operando con paso restringido y afectación parcial durante gran parte de la mañana, generando una fuerte congestión vehicular en la zona. Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores transitar con máxima precaución y buscar rutas alternas mientras se normalizaba por completo el flujo vehicular tras el retiro de las motocicletas implicadas.

    Por el momento, los agentes de tránsito avanzan en la investigación para determinar las circunstancias exactas y el grado de responsabilidad de los conductores en esta colisión fatal.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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