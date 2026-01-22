Resumen: El ambiente en Medellín está dividido: mientras los locales celebran la llegada de Bad Bunny este fin de semana (23, 24 y 25 de enero de 2026), los turistas enfrentan una pesadilla logística. Múltiples usuarios han denunciado en redes sociales que sus reservas de Airbnb, realizadas con hasta 6 meses de antelación, fueron canceladas a última hora bajo excusas como "fugas de gas" o "daños eléctricos", solo para que las propiedades fueran publicadas nuevamente con aumentos de precio de hasta el 3.000%.

¿Duerme uno con Bad Bunny o qué? Concejal de Medellín ofrece ayuda ante precios absurdos de hospedajes

La emoción por la gira de Bad Bunny que este fin de semana cantará en Medellín tiene felices a los paisas que ya consiguieron boleta, pero medio aburridos a los que viajan de otras ciudades a presenciar el concierto, porque está impagable el hospedaje en la ciudad.

En redes sociales han circulado diferentes denuncias de múltiples personas que, con la anterioridad del caso, reservaron un hospedaje en plataformas como Airbnb, a los precios establecidos normalmente.

Algunas personas aseguran que hicieron su reserva con 5 o 6 meses de antelación, para prepararse a vivir una experiencia única en la ciudad, pero en las últimas horas les cancelaron su reserva y no tienen donde dormir.

El común denominador de las denuncias en redes sociales es que los hospedajes que les cancelaron y por los que pagaron entre 400 y 600 mil pesos para dos personas, hoy valen, en algunos casos, más de 13 millones de pesos. Los dueños de los inmuebles cancelaron para alquilar un 3.000% más caro, una total usura.

Ante esta situación, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, se pronunció en redes sociales y se prestó para brindar asesoría a las personas que le han cancelado su estancia en las viviendas de la ciudad para cobrar precios desmedidos.

“Le pido a todas las personas que están recibiendo cancelaciones de sus reservas de AirBnb en Medellín justo antes del concierto de Bad Bunny, que me escriban. Acompañaré estos casos buscando todas las sanciones correspondientes. ¡Cero tolerancia con estos usureros y descarados!”, escribió.

¿Duerme uno con Bad Bunny o qué? Precios de los Airbnb en Medellín están por las nubes este fin de semana