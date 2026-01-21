Resumen: Un operativo conjunto de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad en la localidad de Bosa permitió incautar licor adulterado y de contrabando, así como cervezas vencidas, en varios establecimientos nocturnos. Como resultado, cuatro bares fueron sellados temporalmente y se reforzaron los controles para proteger la salud pública y prevenir otros delitos en el sector.

¡Se les acabó la fiesta! Caen cuatro bares en Bosa tras operativo contra el licor adulterado y la ilegalidad

Un amplio operativo de control adelantado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, permitió a las autoridades incautar licor adulterado y de contrabando, además de suspender la actividad comercial de varios establecimientos que incumplían la normativa vigente.

La intervención se concentró en el sector de San Bernardino Potreritos, donde unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, desplegaron acciones de inspección, vigilancia y control durante cerca de ocho horas.

El procedimiento se activó tras detectar una conducta inusual por parte del administrador de un bar ubicado en un segundo piso. Al notar la presencia de los uniformados, el hombre salió del lugar argumentando que debía realizar una diligencia rápida y regresó minutos después, situación que motivó una revisión exhaustiva del establecimiento.

Durante la inspección, las autoridades verificaron una a una las botellas de bebidas alcohólicas dispuestas para la venta, encontrando irregularidades en sellos de seguridad, tapas y estampillas fiscales. En varios casos, las marcas y los registros no coincidían con la presentación de los envases, lo que evidenciaba manipulación del producto. También fueron halladas cervezas nacionales cuya fecha de vencimiento había expirado hacía más de tres meses.

De manera paralela, otros equipos adelantaron controles en bares ubicados en el primer piso del mismo inmueble. En uno de ellos se detectó licor adulterado y de contrabando técnico, correspondiente a bebidas alcohólicas provenientes de otras regiones del país que no contaban con la estampilla exigida para su comercialización en Bogotá. Incluso, se encontraron botellas con estampillas de menor capacidad que no coincidían con el volumen real del envase.

Como resultado de estas acciones, en dos establecimientos se incautaron 36 botellas de whisky, aguardiente, ron y vodka adulterado o sin la documentación fiscal correspondiente. Ambos locales fueron suspendidos temporalmente.

La megatoma también derivó en el cierre de otros dos bares del sector, donde las autoridades encontraron armas blancas y dosis de estupefacientes, lo que motivó la aplicación inmediata de medidas administrativas.

Adicionalmente, el operativo incluyó registros a personas, verificación de antecedentes y controles en corredores viales y parques del sector, con el fin de prevenir delitos como hurtos, riñas y homicidios.

Desde la Secretaría de Seguridad se reiteró que este tipo de operativos continuarán realizándose a lo largo de 2026 en diferentes localidades de la ciudad, como parte de la estrategia para reducir la criminalidad y proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, se hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa o ilegal a través de la línea de emergencias 123.