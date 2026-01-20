¡Precios de otro planeta! Conciertos de Bad Bunny disparan hospedajes en Medellín a niveles absurdos

Resumen: Los conciertos de Bad Bunny en Medellín provocaron un fuerte aumento en los precios del alojamiento, generando quejas de asistentes por cobros excesivos y cancelaciones de reservas. La situación evidenció tensiones entre la alta demanda turística y la falta de controles para proteger a los consumidores.

Medellín se prepara para recibir a miles de fanáticos del reguetón con la llegada de Bad Bunny, quien se presentará los días 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, el entusiasmo por el espectáculo también ha desatado una ola de precios extraordinarios en los alojamientos de la ciudad, dejando a muchos visitantes sorprendidos ante los costos desproporcionados.

Una creadora de contenido viralizó en TikTok los casos más llamativos: un apartamento de cuatro habitaciones en la zona de El Lleras alcanza los 98 millones de pesos por cuatro noches, mientras que un apartamento de lujo en El Poblado, con capacidad para 14 personas, se cotiza en 87,7 millones de pesos. Incluso los apartamentos más pequeños no se quedan atrás, con tarifas que superan los 25 millones por cuatro noches, con una sola habitación.

En sus videos, la influencer mostró cómo las reservas previamente confirmadas fueron canceladas para luego ser republicadas con precios mucho más elevados, lo que generó indignación entre los internautas. Muchos compararon el valor de hospedaje con el costo de un viaje al extranjero, cuestionando la accesibilidad para los asistentes al concierto.

“Al principio pensé que 6 millones por cuatro noches era caro, pero ahora los precios están desorbitados. Esto es más caro que un viaje low cost a Europa para dos personas”, expresó la creadora, evidenciando el impacto de la alta demanda sobre las tarifas de alojamiento.

Desde el sector turístico local explican que estas cifras son resultado de la oferta y demanda, un comportamiento esperado en eventos masivos. Juan Camilo Vargas, director de AsoHost, explicó en diálogo con Publimetro que en Colombia no existe una regulación específica que limite los precios del hospedaje en hoteles, hostales o plataformas como Airbnb, por lo que los prestadores de servicios turísticos fijan sus tarifas de manera libre, apoyados en herramientas de “revenue management” basadas en la fluctuación del mercado.

A pesar de la legalidad de esta práctica, muchos usuarios han denunciado los precios exorbitantes, solicitando mayor control y protección del consumidor. Vargas recomienda a los visitantes revisar cuidadosamente las políticas de cancelación de las plataformas y reportar cualquier vulneración de derechos.

Con estos conciertos, Medellín no solo vive un auge cultural y musical, sino también una fuerte presión sobre su oferta turística, lo que deja en evidencia la necesidad de equilibrar el aumento de tarifas con la accesibilidad para quienes desean disfrutar del espectáculo del artista puertorriqueño.