Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Bomberos de Medellín controlaron un incendio estructural en el barrio San Pablo. No hubo heridos pero sí daños materiales significativos.

¡Qué susto! Voraz incendio consumió el tercer piso de una casa en el nororiente de Medellín

Momentos de angustia vivieron los habitantes del nororiente de Medellín durante la mañana de este martes 20 de enero. Una fuerte conflagración se desató en una vivienda del barrio San Pablo, en la Comuna 1 (Popular).

Las llamas, que se originaron en el tercer nivel de la estructura, amenazaban con extenderse a las casas vecinas, lo que provocó que la comunidad se volcara a las calles para pedir auxilio inmediato a los organismos de socorro.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) informó que, tras recibir múltiples llamadas de alerta, se desplegaron dos tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

Lea también: ¡Golpe al bolsillo criminal! Tres detenidos y dos laboratorios incautados en el Bajo Cauca antioqueño

Los rescatistas trabajaron intensamente para sofocar la conflagración, la cual quedó registrada en varios videos ciudadanos donde se observaba una densa columna de humo negro que cubría parte de la montaña.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Hacia el mediodía, el reporte oficial de las autoridades locales dio un parte de tranquilidad al confirmar que la emergencia ya había sido controlada en su totalidad. Pese a la magnitud del incendio y los daños materiales en la vivienda afectada, el Dagrd precisó que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales.

Los equipos técnicos permanecieron en el sitio realizando labores de remoción de escombros y enfriamiento para evitar cualquier reactivación del fuego.

Hasta el momento, las causas que originaron el incendio son materia de investigación.

Más noticias de Medellín