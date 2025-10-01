Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Precaución en la Autopista Norte! Derrame de aceite afecta la movilidad sentido Norte–Sur

Un incidente en la movilidad se presentó en la Autopista Norte, a la altura de la Feria de Ganado, en sentido Norte – Sur, debido a un derrame de aceite en la vía.

Aunque la situación no obligó al cierre de la carretera, las autoridades advirtieron que los conductores deben transitar con precaución, pues el material en el pavimento genera alto riesgo de deslizamiento.

En el lugar, varios motociclistas han resultado afectados al perder el control de sus vehículos y caer sobre la vía, lo que incrementa la alerta en este tramo.

Se recomienda a quienes circulen por la zona reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y acatar las indicaciones del personal de tránsito que atiende la emergencia.

Hasta el momento no se han registrado accidentes de gravedad, pero las autoridades hacen un llamado a conducir con máxima prudencia.