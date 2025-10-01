Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín regala cinco mil cursos de inglés virtual: así puede inscribirse y no quedarse por fuera

Medellín anunció una nueva convocatoria gratuita para el aprendizaje del idioma inglés, con 5.000 cupos disponibles para mayores de 15 años que residan en la ciudad o que puedan certificar haber vivido allí al menos durante el último año.

La oferta hace parte de la estrategia de formación liderada por la Alcaldía a través de la Agencia de Educación Postsecundaria (Sapiencia).

Los cursos serán virtuales y estarán a cargo de la Ciudadela Digital Medellín. La propuesta incluye tres niveles: inglés inicial e intermedio para la ciudadanía en general, y un programa básico diseñado especialmente para el personal del sector turístico, con el fin de mejorar la atención a visitantes nacionales e internacionales.

Salomón Cruz Zirene, director de Sapiencia, destacó que la meta es brindar más oportunidades de formación para que jóvenes y adultos fortalezcan sus competencias. “Queremos que nuestra gente esté mejor preparada para acceder a empleos, continuar su formación académica y desenvolverse en un mundo cada vez más globalizado”, afirmó.

La inscripción estará abierta hasta el próximo 17 de octubre a las 4:00 p. m. y podrá realizarse a través del portal oficial.

Los interesados deben tener acceso a internet y conocimientos básicos en el manejo de computadores o dispositivos.

