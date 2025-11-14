Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Bogotá confirmó la recaptura de dos hombres que habían escapado de la estación de Barrios Unidos el 9 de noviembre. Tras activar un operativo de búsqueda y recibir información clave de la ciudadanía, los uniformados lograron ubicarlos y ponerlos nuevamente a disposición de las autoridades por fuga de presos. Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la Línea 123.

¡No les duró nada la fuga! Policía recapturó a dos hombres que habían escapado de la estación de Barrios Unidos

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la recaptura de dos de los cuatro hombres que escaparon el pasado domingo de la estación de Policía Barrios Unidos. El operativo fue realizado por uniformados de la localidad de Tunjuelito, donde finalmente fueron ubicados.

Según el reporte oficial, los dos recapturados tenían medida de aseguramiento por hurto agravado, relacionada con un caso registrado en octubre de 2024. Ambos fueron puestos nuevamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación, esta vez por el delito de fuga de presos.

Desde el momento de la evasión, las autoridades activaron planes de búsqueda y verificación en distintos puntos de la ciudad. Gracias al trabajo de las patrullas en terreno y a información preliminar suministrada por la comunidad, se logró ubicar a los dos primeros fugados en menos de 48 horas.

La Policía reiteró que aún continúa la búsqueda de los otros dos hombres, quienes permanecen prófugos. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en su recaptura.

Finalmente, recordaron que cualquier dato relacionado con hechos delictivos o situaciones que afecten la seguridad puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer los procesos investigativos en la ciudad.