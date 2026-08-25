Resumen: Un practicante de psicología de 24 años fue capturado en Itagüí por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra un menor de 13 años.

Capturan a practicante de psicología por presunto abuso a menor de edad en Itagüí

Un practicante de psicología de 24 años fue capturado en Itagüí, Antioquia, por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra un menor de edad dentro de una institución educativa del municipio, en el sur del Valle de Aburrá.

La captura fue realizada por investigadores de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, luego de una investigación que se prolongó durante cerca de tres meses. Durante ese periodo, las autoridades recopilaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron solicitar ante la autoridad judicial la orden de captura.

Según la investigación, el practicante de psicología habría aprovechado sus funciones dentro de la institución para acercarse a un estudiante de octavo grado, de 13 años. El adolescente habría sido llevado hasta un aula que se encontraba sola bajo el argumento de conversar sobre unas quejas presentadas por otros estudiantes.

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De acuerdo con el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en ese lugar el señalado habría cometido la conducta que es investigada como acceso carnal violento.

Las autoridades conocieron el caso después de que se presentó la denuncia correspondiente. Con el acompañamiento de las directivas del centro educativo, los investigadores comenzaron las labores para establecer las circunstancias de lo ocurrido, identificar al señalado y determinar su ubicación.

La Policía indicó que, después de que los hechos fueron denunciados, el practicante de psicología habría salido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y se habría trasladado hasta Amagá, aparentemente con la intención de evadir a las autoridades.

Sin embargo, las labores de seguimiento permitieron establecer dónde se encontraba y hacer efectiva la orden judicial.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso judicial para determinar su situación y las responsabilidades que correspondan por los hechos investigados.

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